به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی مهیایی صبح شنبه در تشریح آخرین وضعیت لایروبی سواحل استان گلستان اظهار کرد: از ابتدای حضور استاندار گلستان، موضوع علاج‌بخشی و لایروبی به‌صورت جدی در دستور کار قرار گرفت و در همه سطوح مدیریتی، از جلسات حضوری با رئیس‌جمهور تا مکاتبات با معاون اول و وزرا، این مطالبه پیگیری شد.

وی افزود: این پیگیری‌ها در نهایت به برگزاری جلسات تخصصی با مسئولان سازمان برنامه و بودجه منجر شد و موضوع استان گلستان به‌صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت؛ هرچند در ابتدا برخی مقاومت‌ها و اختلاف‌نظرهای فنی وجود داشت و کاهش تراز آب به‌عنوان عامل اصلی مطرح می‌شد.

معاون عمرانی استاندار گلستان ادامه داد: با اعزام تیم‌های تخصصی هیدروگرافی به محل اتصال دریا و کانال، مشخص شد که تجمع رسوب در منطقه وجود دارد و همین موضوع ضرورت استقرار دستگاه لایروب را تأیید کرد، اما متأسفانه برخی تعهدات در زمان مقرر اجرا نشد.

مهیایی با اشاره به جلسه اخیر کمیته سواحل و بنادر گفت: در این جلسه، استاندار گلستان تذکرات جدی به مسئولان مربوطه ارائه دادند و پس از آن، روند انتخاب پیمانکار وارد مرحله نهایی شد. بر اساس آخرین وعده‌ها، پیش‌بینی ما این است که تا پایان ماه جاری دستگاه لایروب مستقر و عملیات اجرایی آغاز شود.

وی تأکید کرد: این موضوع در تمام سطوح مدیریتی کشور پیگیری شده و هیچ مسیر اداری یا قانونی ناپیموده باقی نمانده است.

معاون عمرانی استاندار گلستان در بخش دیگری از سخنان خود به خسارات واردشده به دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد و گفت: در جریان حوادث اخیر، فرمانداری‌های آزادشهر و گنبدکاووس و همچنین برخی شهرداری‌ها از جمله آزادشهر، گرگان و گنبدکاووس دچار آسیب شدند که برآورد خسارات انجام و به وزارت کشور ارسال شده است.

وی افزود: وزارت کشور مجوز موقتی صادر کرده تا از محل ماده ۴۲ ارزش افزوده شهرداری‌ها، بازسازی اولیه انجام شود تا پس از تأمین اعتبار نهایی، هزینه‌ها به‌صورت کامل جبران شود.

مهیایی با اشاره به خسارات بخش خصوصی نیز گفت: بخشی از آسیب‌ها مربوط به بخش خصوصی از جمله آتش‌سوزی‌هاست که این موارد نیز در حال پیگیری است تا پس از طی مراحل قانونی، جبران خسارت انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: هدف مدیریت استان، تسریع در حل مشکلات، کاهش خسارات و بازگشت سریع شرایط به حالت عادی است و این مسیر با جدیت ادامه خواهد داشت.