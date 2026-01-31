بیشترین داوطلبان آزمون حفظ تخصصی قرآن کشور از اصفهان بودند

حجتالاسلام و المسلمین مهدی فوقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مرحله سوم بیستمین دوره آزمون ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم، روز جمعه ۱۰ بهمنماه ۱۴۰۴ بهصورت همزمان و منطقهای در هشت استان کشور برگزار شد.
وی با اشاره به اینکه این آزمون بر اساس مصوبه شماره ۵۷۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد، افزود: طرح ارزیابی حافظان قرآن کریم همهساله در قالب یک دوره و طی چهار مرحله اجرا میشود و هدف آن، شناسایی و حمایت از حافظان ممتاز قرآن کریم در سطوح تخصصی است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اصفهان ادامه داد: در بیستمین دوره این طرح، ۱۲ هزار و ۳۰۰ نفر در سراسر کشور ثبتنام کردند که پس از برگزاری مرحله اول کتبی و مرحله دوم شفاهی در مقاطع حفظ ۱۰، ۲۰ و ۳۰ جزء، در نهایت ۳۴۰ نفر موفق شدند به مرحله سوم راه یابند.
حجتالاسلام فوقی تصریح کرد: از مجموع راهیافتگان به مرحله سوم، ۴۰ نفر از استان اصفهان و ۱۰ نفر از استان یزد در منطقه اصفهان در این آزمون شرکت کردند که این آمار نشاندهنده بیشترین تعداد داوطلب در میان استانهای کشور است.
وی با بیان اینکه مرحله سوم آزمون ویژه حافظان کل قرآن کریم است، گفت: داوطلبان در این مرحله به ۱۸۰ سؤال چهارگزینهای بهصورت کتبی پاسخ دادند که شامل ۱۲۰ سؤال ترجمه قرآن کریم و ۶۰ سؤال مفردات قرآن است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اصفهان خاطرنشان کرد: این آزمون بهصورت منطقهای در استانهای اصفهان، تهران، خراسان رضوی، خوزستان، زنجان، فارس، قم و کرمان برگزار شد و پذیرفتهشدگان این مرحله موفق به دریافت مدرک تخصصی درجه ۲ با عنوان «حافظ ممتاز قرآن کریم» شدند.
وی تأکید کرد: حضور پررنگ حافظان قرآن استان اصفهان در این آزمون، نشان دهنده ظرفیت بالای قرآنی، تلاش مستمر مراکز آموزشی و اهتمام خانوادهها و نهادهای فرهنگی این استان در تربیت نخبگان قرآنی بود.
