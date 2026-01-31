همراه اول وارد حوزه خرید اعتباری شد/ خرید بدون پول نقد با اعتبار اوانو

به گزارش خبرگزاری مهر، همراه اول به‌عنوان بزرگ‌ترین اپراتور ارتباطی کشور، به‌تازگی وارد حوزه خرید اعتباری (BNPL) شده و امکان جدیدی را برای بخشی از مشترکین خود فراهم کرده است؛ امکانی که به کاربران اجازه می‌دهد بدون پرداخت پول نقد، خرید خود را انجام دهند و هزینه آن را بعداً به‌صورت قسطی پرداخت کنند.

در این طرح، همراه اول به مشترکین خود اعتبار خرید می‌دهد؛ اعتباری که تحت عنوان «اعتبار اوانو» شناخته می‌شود و می‌تواند برای خرید کالا و خدمات مورد استفاده قرار بگیرد. مبلغ این اعتبار برای هر شخص متفاوت است و بسته به شرایط هر مشترک متغیر خواهد بود.

خرید بدون پرداخت نقدی

مهم‌ترین ویژگی اعتبار اوانو این است که در زمان خرید، هیچ پولی پرداخت نمی‌شود. کاربر می‌تواند با استفاده از این اعتبار، خرید خود را انجام دهد و پرداخت مبلغ آن را به آینده موکول کند. بازپرداخت این اعتبار از ماه بعد آغاز می‌شود و امکان تسویه آن به‌صورت ۴ قسطی نیز در نظر گرفته شده است.

این مدل خرید اعتباری، تجربه‌ای متفاوت از خرید قسطی‌های مرسوم ایجاد می‌کند؛ تجربه‌ای که در آن کاربر ابتدا خرید می‌کند و پرداخت را به زمان بعد موکول می‌کند.

قابل استفاده در فروشگاه‌های معتبر

اعتبار اوانو تنها به یک فروشگاه خاص محدود نیست. کاربران می‌توانند از این اعتبار برای خرید از فروشگاه‌های معتبر آنلاین و حضوری استفاده کنند.

از جمله این فروشگاه‌ها می‌توان به دیجی‌کالا، سوپرمارکت دیجی‌کالاجت، شهروند، هایپراستار و سایر مراکز منتخب اشاره کرد. این تنوع باعث می‌شود اعتبار همراه اول هم برای خریدهای روزمره و هم برای خریدهای بزرگ‌تر کاربرد داشته باشد.

چطور اعتبار را دریافت کنیم؟

برای دریافت اعتبار اوانو، دو مسیر ساده در نظر گرفته شده است:

مراجعه به اپلیکیشن همراه من و ورود به بخش اعتبار اوانو

یا شماره‌گیری کد دستوری ستاره ۱۰ ستاره ۶ مربع با خط همراه اول

در صورت مشمول بودن، امکان دریافت و استفاده از اعتبار برای کاربر فعال خواهد شد.

در مجموع، ورود همراه اول به حوزه خرید اعتباری را می‌توان گامی جدید در مسیر توسعه خدمات مالی دانست؛ خدمتی که با تمرکز بر خرید بدون پو

