خبرگزاری مهر، گروه استانها - محدثه نجف زاده: حضرت علیاکبر(ع) در تاریخ اسلام، نمادی روشن از جوان مؤمن و حقیقتجو به شمار میرود، جوانی که در پرتو تربیت حسینی، مسیر زندگی خود را نه بر مدار خواستههای زودگذر دنیوی، بلکه بر پایه رضای الهی و دفاع از حقیقت ترسیم کرد.
حضرت علیاکبر(ع) پرورشیافته دامان امام حسین(ع) از نخستین سالهای زندگی با آموزههای ناب توحیدی و اخلاق نبوی آشنا شد و جلوهای زنده از پیوند نسل جوان با مکتب اهلبیت(ع) را به نمایش گذاشت و در سیره او، جوانی نه دوره غفلت، بلکه فصل مسئولیت و آگاهی است.
منابع تاریخی و روایی، برجستهترین ویژگی حضرت علیاکبر(ع) را شباهت همهجانبه او به پیامبر اکرم(ص) دانستهاند، شباهتی که تنها به چهره و صدا محدود نبود، بلکه خلقوخو، منش اجتماعی و منطق گفتار او را نیز در بر میگرفت و همین ویژگی سبب شد امام حسین(ع) در روز عاشورا، هنگام اعزام او به میدان نبرد، او را نزدیکترین انسان به سیره رسول خدا(ص) معرفی کند.
در صحنه کربلا، شجاعت علیاکبر(ع) جلوهای خاص یافت که برخاسته از قدرت بازو نبود، بلکه ریشه در ایمان راسخ و یقین قلبی داشت و حضور او در میدان، لرزه بر سپاه باطل انداخت و نشان داد که جوانی، اگر با ایمان همراه شود، میتواند ترازوی نبرد حق و باطل را دگرگون کند.
وفاداری و اطاعتپذیری حضرت علیاکبر(ع) نسبت به امام زمان خویش، از دیگر شاخصههای برجسته شخصیتی اوست. اطاعتی آگاهانه و برخاسته از معرفت، که نهتنها نشانه ادب فرزندی، بلکه بیانگر درک عمیق از جایگاه امامت و ولایت بود.
در کنار شجاعت، تواضع و خوشاخلاقی از ارکان شخصیت علیاکبر(ع) به شمار میرفت و با وجود برخورداری از کمالات ظاهری و معنوی، هیچ نشانی از غرور در رفتار او دیده نمیشد و برخورد کریمانهاش با دیگران، حتی در سختترین شرایط، زبانزد بود.
غیرت دینی، صداقت در گفتار و پایبندی عملی به ارزشهای اخلاقی، حضرت علیاکبر(ع) را به الگویی ماندگار برای همه نسلها، بهویژه جوانان، تبدیل کرده است که نشان میدهد جوان میتواند همزمان زیبا، شجاع، دیندار و مسئولیتپذیر باشد.
میلاد حضرت علیاکبر(ع)، یادآور مجموعهای از ارزشهای بنیادین همچون ایمان در جوانی، شجاعت در تصمیمگیری، صداقت در عمل، احترام به والدین، اطاعت از امام و ایستادگی در برابر ظلم است، ارزشهایی که جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری به آنها نیازمند است.
حضرت علی اکبر(ع) الگویی الهامبخش برای جوانان است
حجت الاسلام و المسلمین حسین شربتی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: جوانی دورهای کوتاه اما سرنوشتساز در زندگی انسان است و هر جوانی که بتواند از این فرصت برای خودسازی، تقویت رابطه با خداوند و کسب مهارتهای علمی و عملی بهره بگیرد، مورد تأیید بزرگان دین قرار دارد.
وی افزود: پیامبر اکرم(ص) بر اهمیت آموزش در جوانی تأکید ویژهای داشتهاند و میفرمایند یادگیری در این سن، همانند نقش بستن بر سنگ است؛ امری ماندگار که آثار آن تا پایان عمر همراه انسان خواهد بود.
این نویسنده و پژوهشگر علوم دینی ادامه داد: سیره پیامبر اسلام(ص) نشان میدهد که نگاه ایشان به جوانان، نگاهی اعتمادمحور و مسئولیتگرا بوده است، بهگونهای که در مقاطع حساس، مسئولیتهای بزرگ را به جوانان میسپردند.
پیامبر اکرم(ص) فرماندهی سپاهی را به جوانی ۱۸ ساله واگذار کردند
وی بیان کرد: در یکی از مهمترین مقاطع تاریخی، پیامبر اکرم(ص) فرماندهی سپاهی را به جوانی ۱۸ ساله واگذار کردند که بسیاری از سرداران باتجربه اسلام در آن حضور داشتند و این اقدام نشاندهنده جایگاه والای جوان در اندیشه نبوی است.
شربتی افزود: نمونه دیگر این اعتماد، انتصاب عتاب بن اسید ۲۱ ساله به فرمانداری مکه است، جایی که پیامبر(ص) شایستگی را معیار مسئولیتپذیری دانستند و تأکید کردند که معیار برتری، سن بالاتر نیست بلکه صلاحیت و توانمندی است.
وی ادامه داد: این نگاه در سیره اهلبیت(ع) نیز بهوضوح دیده میشود، بهگونهای که امام زینالعابدین(ع) نوجوانان و جوانانی را که در مسیر علمآموزی گام برمیداشتند، مورد تکریم قرار میدادند و آنان را سرمایههای آینده جامعه اسلامی میدانستند.
این پژوهشگر علوم دینی گفت: امام سجاد(ع) با نزدیک کردن نوجوانان دانشپژوه به خود، به آنان یادآور میشدند که امروز امانتداران دانش هستند و فردای جامعه را همین نسل جوان رقم خواهد زد.
وی با اشاره به چالشهای دوران جوانی اظهار کرد: همانگونه که فرصتها در این دوره فراوان است، تهدیدها نیز کم نیست و هر عاملی که سلامت، ایمان، نشاط، عزم و مسیر تحصیل و تلاش جوانان را دچار آسیب کند، تهدید به شمار میرود.
شربتی افزود: مقام معظم رهبری در این زمینه تأکید دارند که جوانی که بتواند در برابر این تهدیدها ایستادگی کند و مسیر رشد خود را حفظ کند، در حقیقت وارد میدان جهاد اکبر شده و مورد تأیید خداوند و اهلبیت(ع) قرار میگیرد.
وی خاطرنشان کرد: خداوند متعال برای نشان دادن امکان جمع میان جوانی و بندگی، الگوهایی چون حضرت علیاکبر(ع) را پیش روی بشر قرار داده است، شخصیتی که در اوج جوانی، راه عبودیت و ایثار را برگزید و جان خود را در مسیر رضای الهی فدا کرد.
این پژوهشگر تصریح کرد: اگر دنیا و لذتهای آن برای دیگران جذاب است، برای حضرت علیاکبر(ع) نیز فراهم بود و اگر زمینه گناه در جامعه امروز وجود دارد، در زمان ایشان نیز مهیا بود؛ اما انتخاب آگاهانه او، الگویی ماندگار برای همه نسلها، بهویژه جوانان، بر جای گذاشت.
