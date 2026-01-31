به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زاکانی شهردار تهران در دویست و دومین پویش امید و افتخار که صبح امروز - شنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۴- در محل ساختمان سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران برگزار شد، ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و دهه مبارک فجر، اظهار کرد: امیدواریم ظرفیت های گذشته و ظرفیت‌های مهیا شده تا سال آینده به ایمنی شهر بیفزاید.

شهردار پایتخت با پرداختن به خانواده های شهدایی که در افتتاح ها حضور دارند، تاکید کرد: خودمان را مکلف به خدمت‌رسانی به آنها و ادامه دادن راه این شهدا می‌دانیم.

وی افزود: موضوع بحران با شرایط اتفاق افتاده در امسال یک وضعیت جدیدی به خود گرفت. در موضوع جنگ شاید در روز های اول هنوز تعیین تکلیف نشده بود اما در روزهای بعد یک دستورالعملی تنظیم شد و شهرداری تلاش کرد خدمات‌رسانی مناسبی انجام دهد.

زاکانی ادامه داد: در این شروع مبارک که با همکاری همه انجام می شود دوستان باید برنامه ریزی کنند که برای تمام صورت‌های ممکن چارچوب مشخص داشته باشیم تا از لحظه اول معلوم شود که چه کسی میدان دار است و چه کاری باید توسط هر دستگاه انجام شود. باید بتوانیم روال ها را طوری تنظیم کنیم که همه دستگاه ها بدانند در چه موقفی قرار دارند و بتوانند خودشان را برای آن موقف از قبل مهیا کنند و نسبت به آن چارچوب های ماموریتی، هر بخش مسئولیتی برعهده بگیرد. اگر هم بخشی نیازمند کمک باشد، ما در مدیریت شهری خودمان را مکلف می‌دانیم که به همه بخش ها کمک کنیم. اگر در این بخش نیازها استخراج شود می توانیم اولویت بندی کنیم تا با بهترین شکل کار پیش برود.

شهردار تهران عنوان کرد: تامین ایمنی برای رفع شرایط تحمیل‌کننده تهدید از دیگر مواردی است که باید مدنظر قرار بگیرد، مثلا باید نوسازی شهر و ایمن سازی انجام شود و باید کوشش کنیم که از قبل این مسیر را طی کنیم تا در زمان بحران در باتلاق بحران غرق نشویم. مثلا همین پایش ساختمان های ناایمن و نوسازی از جمله این کارها است. بنابراین پایه جدیدی از ایمنی را بگذاریم که اگر اتفاقی افتاد با حداقل آسیب آن را پشت سر بگذاریم.

ضرورت انتقال و سبک‌سازی کانون‌های بحران‌زا در شهر

وی با بیان اینکه در شرایطی قرار داریم که سلسله کانون های بحران زا را داریم، اضافه کرد: مثلا انبار نفت شهران زمانی خارج از شهر بود اما الان در محدوده شهر وجود دارد. انتقال و سبک‌سازی این موارد و ایمن کردن شهر از کارهای جدی است که باید دنبال شود.گ، یا ساخت پارکینگ های زیرسطحی که در مواقع بحران امکان تبدیل شدن به پناهگاه را داشته باشند. اگر چنین چارچوبی دسته بندی شود می توانیم خودمان را مهیا کنیم که به بهترین نحو خدمت کنیم و برای بحران ها آمادگی لازم را داشته باشیم.

زاکانی با اشاره به حوادث اخیر، گفت: امیدواریم خداوند هر کسی را که بدخواه ایران و اسلام و خادمان این مملکت است و کسانی که در جبهه کفر و استکبار قرار دارند خدا را ریشه کن کند. البته باید برای ریشه کن کردن آن‌ها ما نیز باید قوی شویم.

در پایان این مراسم ساجدی نیا رییس سازمان بحران کشور نیز با بیان اینکه مسئولیت دستگاه ها تعیین تکلیف شده ، گفت: همه استانداری ها در سراسر کشور مسئول هستند و در تهران مسئول بحران وزیر کشور است که جانشین آن شهردار تهران است و به همه دستگاه ها وظایف‌شان ابلاغ شده است.