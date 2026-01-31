به گزارش خبرگزاری مهر، حسین خوش‌اقبال، معاون استاندار و فرماندار تهران در تشریح برنامه‌های دهه فجر اظهار کرد: همزمان با گرامیداشت چهل‌ و ششمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، ۱۸۲ پروژه عمرانی، خدماتی و زیربنایی در سطح شهرستان افتتاح یا کلنگ‌زنی خواهد شد که از این تعداد، ۱۷۳ پروژه به بهره‌برداری می‌رسد و ۹ پروژه نیز وارد فاز اجرایی می‌شود.

وی با بیان اینکه مجموع اعتبار این پروژه‌ها بالغ بر ۲۲ هزار و ۱۴۵ میلیارد تومان است، افزود: از این میزان، ۱۱۲ پروژه شهری با اعتباری بیش از ۲۱ هزار و ۲۴۳ میلیارد تومان و ۷۰ پروژه روستایی با اعتباری بالغ بر ۹۰۲ میلیارد تومان اجرا خواهد شد که نشان‌دهنده نگاه متوازن به توسعه شهری و روستایی در شهرستان تهران است.

فرماندار تهران با اشاره به آثار اقتصادی و اجتماعی این پروژه‌ها تصریح کرد: برآوردهای اولیه نشان می‌دهد با اجرای این طرح‌ها، حداقل ۳ هزار فرصت شغلی مستقیم در سطح شهرستان تهران ایجاد خواهد شد که نقش مهمی در رونق اقتصادی و اشتغال‌زایی دارد.

خوش‌اقبال با بیان اینکه بیشترین تعداد پروژه‌ها مربوط به حوزه تأمین و توسعه زیرساخت‌های برق است، گفت: ۲۷ پروژه قابل افتتاح در این حوزه با اعتباری بالغ بر ۷ هزار و ۱۲۸ میلیارد تومان اجرا شده که شامل نوسازی و رفع فرسودگی شبکه‌های فشار متوسط و ضعیف، توسعه خطوط و کابل‌ها، نصب کنتورهای هوشمند، احداث پست‌های جدید و اجرای طرح‌های هوشمندسازی شبکه برق با هدف افزایش پایداری و مدیریت مصرف انرژی است.

وی ادامه داد: در حوزه آموزش و مدرسه‌سازی نیز ۱۶ پروژه شامل افتتاح و کلنگ‌زنی مدارس دولتی در مناطق مختلف شهرستان تهران اجرا می‌شود که با احداث ۱۵۸ کلاس درس جدید و زیربنایی بالغ بر ۱۶ هزار مترمربع، سرانه فضاهای آموزشی افزایش یافته و بخشی از کمبودهای آموزشی در مناطق پرجمعیت جبران خواهد شد.

معاون استاندار تهران با اشاره به پروژه‌های شاخص حوزه آب و فاضلاب خاطرنشان کرد: از مهم‌ترین این طرح‌ها می‌توان به پروژه تکمیل و توسعه رینگ پیرامونی آب شرب تهران و اجرای خط انتقال سامانه شمال (طرح قمر بنی‌هاشم «ع») به طول ۸۳۴۱ متر اشاره کرد که با هدف تأمین پایدار آب شرب و افزایش امنیت آبی پایتخت طراحی و اجرا شده است.

وی همچنین از بهره‌برداری پروژه‌های مهم در حوزه بهداشت و درمان خبر داد و گفت: احداث بیمارستان جایگزین امام خمینی (ره) تهران از جمله پروژه‌های شاخص این بخش است که با بهره‌برداری از آن، برای ۲۹۵ نفر اشتغال مستقیم ایجاد خواهد شد و نقش مهمی در ارتقای خدمات درمانی ایفا می‌کند.

خوش‌اقبال در ادامه به پروژه‌های عمران شهری و خدمات شهری اشاره کرد و افزود: پروژه‌هایی نظیر بهسازی معابر، اصلاحات هندسی و ایمن‌سازی تقاطع‌ها، احداث و تجهیز فضاهای ورزشی و فرهنگی، توسعه بوستان‌ها، پایانه‌ها و ساماندهی فضاهای شهری توسط شهرداری تهران در مناطق مختلف اجرا می‌شود که موجب ارتقای کیفیت زندگی شهروندان خواهد شد.

فرماندار تهران با اشاره به پروژه‌های حوزه راه، حمل‌ونقل و ارتباطات بیان کرد: ۱۲ پروژه در حوزه راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شامل بهسازی و روکش محورها، اجرای آسفالت حفاظتی، نصب حفاظ‌های ایمنی و بهسازی راه‌های ارتباطی و همچنین پروژه‌هایی در حوزه مخابرات، صنعت، معدن و تجارت، کشاورزی، حمل‌ونقل ریلی، سوخت، ورزش و جوانان، هواشناسی و خدمات فرودگاهی در دهه فجر امسال به بهره‌برداری می‌رسد.

وی در پایان تأکید کرد: اجرای این پروژه‌ها گامی مهم در مسیر توسعه پایدار، ارتقای زیرساخت‌ها، افزایش رفاه عمومی و بهبود خدمات‌رسانی به شهروندان شهرستان تهران است و فرمانداری تهران با همکاری دستگاه‌های اجرایی، تمام توان خود را برای تکمیل و بهره‌برداری به‌موقع این طرح‌ها به کار خواهد گرفت.