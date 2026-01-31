رهنما: خدمات رایگان دامپزشکی استان بوشهر در دهه فجر ارائه می شود

محمد حسن رهنما در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص خدمات رایگان اداره کل دامپزشکی استان بوشهر در روستاها و جمعیت عشایری به مناسبت دهه فجر اظهار کرد: طبق هماهنگی و برنامه‌ریزی‌های انجام شده، این اداره کل همگام با اقشار مردم شهید پرور استان و دیگر نهادها حضوری فعال در ایام الله دهه فجر خواهد داشت و در همین راستا برنامه های مدونی در نظر گرفته شده است.

مدیر کل دامپزشکی استان بوشهر افزود: انجام عملیات واکسیناسیون رایگان دام و طیور و همچنین سمپاشی اماکن دامی در قالب اردوهای جهادی و در راستای مبارزه با بیماری‌های دامی در دهه فجر در دستور کار قرار دارد.

وی گفت: همچنین در این ایام در کنار این فعالیت‌ها مسئولان دامپزشکی شهرستان‌ها نیز به همراه دیگر مسئولان شهرستانی با مراجعه و سرکشی به روستاها و مناطق عشایری مسائل و مشکلات آنها را دریافت و در راستای رفع آنها اقدام خواهند کرد.

رهنما بیان کرد: ویزیت رایگان دام و طیور از دیگر برنامه های این اداره کل محسوب می‌شود که در دو بخش دولتی و خصوصی دنبال خواهد شد.

وی یادآور شد: برگزاری دوره‌های آموزشی بهداشت مواد غذایی و بیماری‌های مشترک بین انسان و دام و آموزش های چهره به چهره در جمعیت روستایی عشایری از دیگر خدمات پیش‌بینی شده در دهه فجر است.