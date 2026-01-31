فضای رقابتی جدید در تیم ملی دوومیدانی/ سیاست تازه فدراسیون برای اعزام‌

هاشم صیامی نایب رئیس فدراسیون دوومیدانی در گفتگو با خبرنگار مهر، درخصوص آخرین وضعیت تیم ملی برای حضور در بازیهای داخل سالن آسیا اظهار کرد: مسابقات داخل سالن قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ از ۱۷ تا ۱۹ بهمنماه به میزبانی چین برگزار خواهد شد. ما لیست اولیه برای ثبتنام ورزشکاران و مربیان را انجام دادهایم و درخواست ویزا هم ارائه شده است اما نفرات نهایی هفته آینده اعلام خواهند شد.
صیامی با اشاره به اینکه تمرینات تیم ملی در این مدت با برنامهریزی مناسبی پیگیری شده است، گفت: تقریباً بیش از یک سال است که ملیپوشان در اردو حضور دارند و روند آمادهسازی به خوبی طی میشود. هدف ما این است که بتوانیم نتیجه خوبی کسب کنیم.
وی درباره سیاست جدید فدراسیون دوومیدانی توضیح داد: برای مسابقات داخل سالن قرار است ورزشکاران جدیدی اعزام شوند. افرادی که در بازیهای کشورهای اسلامی حاضر شدند و به مدال دست یافتند مانند فاطمه محیطیزاده، مهسا میرزا طبیبی، محمدرضا طیبی و علی امیریان که در بازیهای ریاض شرکت کردند و صاحب مدال شدند در این رقابتها حضور نخواهند داشت.
سخنگوی فدراسیون دوومیدانی افزود: هدف از این تصمیم ایجاد فضای رقابتی و گسترش پشتوانه سازی است. این اقدام باعث میشود در درازمدت دست فدراسیون در اعزامها باز باشد و فضای رقابتی سالم ایجاد شود تا همیشه اسامی تکراری در اعزامها حضور نداشته باشند.
وی تاکید کرد: البته ورزشکارانی که نام بردم همچنان در اردوها حضور دارند و تمرینات بدنسازی خود را دنبال میکنند تا برای حضور در بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا آماده شوند.
صیامی درباره استفاده از مربیان خارجی و اعزام آنها به بازیهای داخل سالن آسیا نیز گفت: برای آمادهسازی بهتر ورزشکاران سه مربی خارجی جذب کردهایم؛ یکی برای ماده پرتاب چکش که به دلیل نبود این ماده در مسابقات داخل سالن اعزام نخواهد شد، یکی برای ماده دهگانه که با ورزشکار خود در فضای باز تمرین میکند و دیگری برای دوی استقامت که فعلاً به مرخصی ۲۰ روزه رفته و به زودی باز خواهد گشت تا روند آمادهسازی تیم ملی در این ماده ادامه یابد.
وی در پایان خاطر نشان کرد: پس از پایان مسابقات داخل سالن آسیا بازیهای ساحلی را در پیش داریم و در خردادماه نیز مسابقات آسیایی جوانان برگزار خواهد شد. نهایتاً ملیپوشان برای حضور موفق در بازیهای آسیایی ناگویا آماده خواهند شد و این آمادهسازی در دستور کار فدراسیون قرار دارد.
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