به گزارش خبرنگار مهر، «اصغر بالسینی» سخنگوی مرکز مبادله ایران از معامله بیش از ۷۱۰ میلیون دلار در بازار ارز تجاری طی هفته منتهی به ۱۰ بهمن خبر داد.

وی با بیان اینکه میانگین معاملات روزانه پس از اجرای سیاست تک‌نرخی به ۱۴۲ میلیون دلار رسیده گفت این مقدار نسبت به قبل ۷۷ درصد رشد نشان می‌دهد.

بالسینی با اعلام این خبر که حجم معاملات در بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران در هفته گذشته از مرز ۷۱۰ میلیون دلار گذشت، گفت: این آمار گویای عمیق‌تر شدن و محوری شدن این بازار در مدیریت یکپارچه ارزی است.

سخنگوی مرکز مبادله ایران تشریح کرد: در پنج روز کاری هفته منتهی به ۱۰ بهمن‌ماه، ۷۱۰.۷ میلیون دلار انواع ارز مورد معامله قرار گرفته است. بیشترین حجم معاملات روزانه مربوط به سه‌شنبه ۷ بهمن با ۲۰۱.۱ میلیون دلار بود و روزهای یکشنبه و چهارشنبه نیز به ترتیب با ۱۵۶.۶ و ۱۳۱.۳ میلیون دلار در رتبه‌های بعدی قرار دارند. گفتنی است، بازرگانان روز شنبه ۱۰۰.۷ میلیون دلار و روز دوشنبه ۱۲۱ میلیون دلار انواع ارز را مورد دادوستد قرار دادند.

وی افزود: میانگین معاملات روزانه در این هفته به حدود ۱۴۲ میلیون دلار رسیده است. این در حالی است که پیش از اجرای سیاست تک‌نرخی سازی ارز و ایجاد بازار یکپارچه، این عدد حدود ۸۰ میلیون دلار بود که نشان‌دهنده رشد قابل توجه ۷۷ درصدی است.

ثبات نسبی قیمت و افزایش عرضه

«بالسینی» با بیان اینکه میانگین قیمت دلار در این هفته حدود ۱۲۳ هزار و ۸۰۰ تومان بوده، به نوسان ۲.۳ درصدی قیمت اشاره کرد و گفت: کمترین و بیشترین قیمت ثبت‌شده به ترتیب ۱۲۲ هزار و ۷۷۸ تومان و ۱۲۵ هزار و ۶۲۳ تومان بوده است.

سخنگوی مرکز مبادله ایران در پایان، افزایش قابل توجه عرضه ارز در این بازار را نتیجه اجرای سیاست تک‌نرخی و بازگشت ارز حاصل از صادرات دانست.