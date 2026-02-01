اعتراض ملوان در پرونده شکایت استقلال و تراکتور رد شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال،

آرای صادره به شرح زیر است:

*درخصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی هوادار، به طرفیت سیدمحمد ستاری اقبالی، نسبت به رأی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۴ میلیارد و ۹۲۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۱۸۹ میلیون و ۴۲۰ هزار ریال بابت هزینۀ دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است، حسب اوراق و محتویات پرونده ملاحظه می‌گردد، تجدیدنظرخواه اظهار می‌دارد که: «در رأی صادره، کسورات قانونی مربوط به سه درصد هزینۀ ثبت قرارداد در فدراسیون فوتبال و هزینۀ ایفمارک که طبق مقررات، پرداخت آن برعهدۀ بازیکن بوده و باید از مبلغ نهایی، کسر می‌گردید، اعمال نشده است.» در مقابل تجدیدنظرخوانده بیان می‌کند: «کسورات قانونی و هزینۀ ایفمارک در رأی بدوی لحاظ شده است» در واقع تجدیدنظرخوانده مدعی است که میزان خواسته که برپایۀ آن محکومٌ‌به، برآورد شده است، با لحاظ کسورات مذکور تعیین شده است. در این خصوص کمیتۀ استیناف فدراسیون فوتبال مدنظر دارد، مطابق بند ۴ مادۀ ۴ آیین دادرسی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال مصوب سال ۱۳۹۶: «یک ادعا در صورتی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت که دلیل قانونی برای بررسی آن ادعا وجود داشته باشد.» و بند ۵ مادۀ ۱۳ آیین دادرسی دیوان فوتبال فیفا نیز حکم می‌کند: «طرفی که واقعیتی را ادعا می‌کند، بار اثبات آن را برعهده دارد.». لیکن در ما نحن فیه، باشگاه چه در مرحلۀ بدوی و چه در مرحۀ تجدیدنظر، هیچ‌گونه دلیلی مبنی بر پرداخت مبالغی افزون بر خواستۀ خواهانِ دعوای اصلی که نشان‌گر آن باشد، میزان ماندۀ واقعی بدهیِ باشگاه به تجدیدنظرخوانده، کم‌تر از میزان محکوم‌ٌبه است، ارائه نکرده است؛ لذا نظر به ملاحظات مذکور و با لحاظ قاعدۀ بنیادین بار اثبات ادعا و فقدان ارائۀ هرگونه دلیل اثباتی معتبر از سوی تجدیدنظرخواه که با انکار ادعای وی از سوی تجدیدنظرخوانده نیز مواجه شده است و با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامۀ معترضٌ‌عنه وارد نماید، بعمل نیامده، مستنداً به مادۀ ۱۷ آیین دادرسی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض، دادنامۀ صادره عیناً تأیید و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

*درخصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی کشت و صنعت پادیاب خلخال، به طرفیت واقف جعفردخت، نسبت به رأی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۴۶ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال بابت هزینۀ دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است، حسب اوراق و محتویات پرونده ملاحظه می‌گردد، تجدیدنظرخواه اظهار می‌دارد که: «در رأی صادره، کمیتۀ محترم وضعیت بازیکنان فدارسیون فوتبال، بدون توجه به مفاد مقررات و قرارداد، کسورات قانونی مربوط به حق ثبت فدراسیون و نیز هزینه‌های ایفمارک را از مبلغ موردحکم، کسر نکرده است.» در مقابل تجدیدنظرخوانده بیان می‌کند: «باشگاه پادیاب، مبلغ ۵۰ میلیون ریال معادل پنج میلیون تومان از قرارداد ۲۰% اولیه بابت ایفمارک کسر کرده است». در این خصوص کمیتۀ استیناف فدراسیون فوتبال مدنظر دارد، مطابق بند ۴ مادۀ ۴ آیین دادرسی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال مصوب سال ۱۳۹۶: «یک ادعا در صورتی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت که دلیل قانونی برای بررسی آن ادعا وجود داشته باشد.» و بند ۵ مادۀ ۱۳ آیین دادرسی دیوان فوتبال فیفا نیز حکم می‌کند: «طرفی که واقعیتی را ادعا می‌کند، بار اثبات آن را برعهده دارد.»، لیکن در ما نحن فیه، باشگاه چه در مرحلۀ بدوی و چه در مرحۀ تجدیدنظر، هیچ‌گونه دلیلی مبنی بر پرداخت مبالغی افزون بر خواستۀ خواهانِ دعوای اصلی که نشان‌گر آن باشد، میزان ماندۀ واقعی بدهیِ باشگاه به تجدیدنظرخوانده، کم‌تر از میزان محکومٌ‌به است، ارائه نکرده است؛ لذا نظر به ملاحظات مذکور و با لحاظ قاعدۀ بنیادین بار اثبات ادعا و فقدان ارائۀ هرگونه دلیل اثباتی معتبر از سوی تجدیدنظرخواه که با انکار ادعای وی از سوی تجدیدنظرخوانده نیز مواجه شده است و با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامۀ معترضٌ‌عنه وارد نماید، بعمل نیامده، مستنداً به مادۀ ۱۷ آیین دادرسی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض، دادنامۀ صادره عیناً تأیید و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

*در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی ملوان بندرانزلی نسبت به رای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت باشگاه ملوان بندرانزلی به بازنده اعلام شدن با نتیجه سه بر صفر در هردو بازی بدلیل استفاده از بازیکن غیرمجاز بنام سینا خادم پور از سری مسابقات لیگ برتر فوتبال کشور به ترتیب مقابل تیم های استقلال تهران و تراکتور تبریز و همچنین پرداخت دویست میلیون تومان جریمه نقدی و محکومیت بازیکن مذکور به دو جلسه محرومیت از همراهی تیم خود در مسابقات رسمی صادر گردیده است نظر به اینکه حسب رویه موجود و سوابق امر در ارکان قضایی فدراسیون فوتبال مرجع استعلام وضعیت بازیکنان در خصوص خدمت سربازی صرفاً سازمان وظیفه عمومی فراجا می باشد و سایر واحدهای نیروهای مسلح در این خصوص سمتی ندارند بنابراین با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره، عیناً تائید و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.