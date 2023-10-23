روایت امیرحسین مدرس از شوق زندگی مردم/ «مشتاق دیدار» هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، «مشتاق دیدار» نام یکی از برنامه‌های جدید شبکه رادیویی صبا است که امیرحسین مدرس در آن به روایت داستان‌های اشتیاق مردم برای دیدار یکدیگر می‌پردازد.

مژگان فرزین تهیه کننده این برنامه به خبرنگار مهر گفت: این برنامه به آدم‌های مختلف در شهرهای مختلف سر می‌زند که با هم حرف می‌زنند و موضوعات ساده روزمره، بهانه روایت داستان‌های شنیدنی آنها می‌شود.

وی افزود: در هر برنامه به یک شهر سفر می‌کنیم، درهای زیادی را می‌زنیم تا قصه‌های پشت آن در را بشنویم.

این تهیه کننده درباره بخش‌های مختلف برنامه عنوان کرد: «مشتاق دیدار» بسته شنیداری جالبی است که با روایت داستان‌هایی از زبان امیرحسین مدرس، یک بانوی محلی و یک دختر بچه پخش می‌شود.

وی اضافه کرد: امیرحسین مدرس در این برنامه با لحن دلنشین، داستان‌های آشنایی را برای مخاطبان روایت می‌کند، داستان‌هایی از روزهای عادی زندگی که بر ما سخت یا آسان گذشته است، این برنامه از ذوق و شوق زندگی می‌گوید، که در کنار آن پخش موسیقی و ترانه‌های خاطره انگیز در کنار صداهای مردمی که مشتاق دیدار هم هستند، جذابیت برنامه را دوچندان می‌کند.

فرزین در ادامه درباره روایت داستان‌های محلی گفت: هر قسمت یک داستان متفاوت از زبان بانوی محلی با لهجه و گویش محلی پخش می‌شود و در کنار آن دختر بچه‌ای که بیشتر از سنش می فهمد با روایت داستان‌های کوتاه، شیرین و دلنشین به نقد موضوعات فرهنگی و اجتماعی می‌پردازد. داستان‌های این برنامه واقعی و آشنا هستند و شاید در یکی از قسمت‌ها، داستان یکی از مخاطبان همین برنامه روایت شود.

«مشتاق دیدار» شنبه تا چهاشنبه ساعت ۱۲:۳۰ به تهیه کنندگی مژگان فرزین و امیرحسین مدرس از رادیو صبا پخش می‌شود.