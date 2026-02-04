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۱۵ بهمن ۱۴۰۴، ۱۲:۳۵

کتاب «همیشه منتظر» بر روی سکوی سوم ایستاد

کتاب «همیشه منتظر» بر روی سکوی سوم ایستاد

کتاب «همیشه منتظر» نوشته‌ مریم عرفانیان و توسط انتشارات خط مقدم به چاپ سوم رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب خاطرات فاطمه وثوقی‌نیا همسر شهید مدافع حرم سردار محسن قاجاریان است. سردار شهید محسن قاجاریان در سال 1341 در نیشابور به دنیا می‌آید و بیست سال بعد به عضویت رسمی سپاه درمی‌آید و مشغول خدمت می‌شود.

سردار قاجاریان همیشه برای دفاع از کشور در صف اول بود و در طول هشت سال دفاع مقدس در عملیات‌های مختلف از جمله، خیبر، مسلم ابن عقیل، والفجر، کربلای 4 و 5 و... حضور داشت و فرماندهی کرد. گویی که جنگ چکیده زندگی و همراه همیشگی زندگی این فرمانده بود.

سردار قاجاریان سال 1389 به فرماندهی تیپ زرهی سپاه امام رضا(ع) منصوب شد و سال‌ها بعد از جنگ تحمیلی، در جنگ سوریه هم حضور یافت. سردار شهید محسن قاجاریان از فرماندهان مستشاری‌ بود که در آخرین ماموریتش و در دفاع از حرم زینب(س) در 14 بهمن سال 1394 در جریان آزادسازی شهرک نبل‌ و الزهرا به شهادت رسید. کتاب همیشه منتظر از پستی و بلندی‌های زندگی و از خاطرات همسر این شهید مدافع حرم می‌گوید.

در بخشی از کتاب می‌خوانیم:

نوزدهم اسفند ۱۳۹۱ بود، غروب خسته و کوفته از سر کار برگشتی. مدت‌ها بود این طور ندیده بودمت پیش خودم گفتم حتماً گرسنه‌ای بچه‌ها شام خورده بودند تا لباس‌های نظامی‌ات را درآوردی و دوش گرفتی، سفره شام را آماده کردم مرغ سرخ شده داشتیم با نان، سبزی و کمی مخلفات دیگر یک طرف میز نشستی و گفتی برای مادر بارداری که در روستای چاه سالار وقت زایمانش رسیده بود تانک فرستاده‌ای! تعجب کردم پرسیدم: تانک؟

کد مطلب 6739683
زهرا اسكندری

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