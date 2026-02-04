تصاویر هوایی از چراغانی کربلا در شب نیمه شعبان

به گزارش خبرنگار مهر، در سالروز ولادت امام دوازدهم شیعیان، حضرت حجت بن الحسن (ع) کربلای معلی غرق در شادی و نور شد.

کربلای معلی در ایام نیمه شعبان و ولادت امام عصر (عج) میزبان هزاران عاشق و دلباخته آن حضرت از اقصی نقاط جهان است که خود را برای زیارت به این شهر مقدس می رسانند.

برنامه پیاده روی به سمت کربلا نیز از روزهای قبل با حضور مردم عراق و زائرانی از کشورهای دیگر آغاز شده است و زائران در شب و روز ولادت خود را به حرم اباعبدالله الحسین (ع) رساندند. از شب گذشته حرم مطهر امام حسین (ع)، حرم حضرت ابالفضل (ع)، بین الحرمین و دیگر اماکن زیارتی منتسب به امام زمان (عج) از جمله مقام امام زمان (عج) در نزدیکی نهر علقمه آذین بندی و چراغانی شده است.

یکی از اعمال ویژه در شب و روز نیمه شعبان زیارت حضرت اباعبدالله الحسین است که در روایات و منابع به آن تاکید شده است.

تصاویری هوایی از حضور پرشور زائران در کربلا و چراغانی حرم های مطهر ثبت شده است.