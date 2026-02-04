مجتبی اقوامی‌پناه، مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حادثه رخ‌داده در بازارچه جنت تحت مدیریت شهرداری تهران، اظهار کرد: علت این حادثه در حال حاضر از سوی مراجع ذی‌ربط در دست بررسی است.

وی با تأکید بر اینکه این بازارچه از ابتدا تحت نظارت شهرداری تهران و شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران بوده است، افزود: سیاست مدیریت شهری حفظ و احیای این بازارچه است و در همین راستا، برنامه‌ریزی‌ها برای احداث مجدد بازارچه با کیفیتی بهتر از گذشته در حال جمع‌بندی و نهایی شدن است.

اقوامی‌پناه با اشاره به میزان خسارات وارد شده در این حادثه تصریح کرد: متأسفانه در جریان این اتفاق، سازه‌های اصلی بازارچه به‌طور کامل از بین رفته است. با این حال مهم‌ترین دغدغه مدیریت شهری، وضعیت معیشتی غرفه‌دارانی است که عمدتاً از اقشار کم‌برخوردار جامعه هستند.

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران ادامه داد: با توجه به نزدیکی ایام پایانی سال و اهمیت تأمین معیشت این افراد، برنامه‌ریزی شده است تا در مدت زمان بازسازی بازارچه که چند ماه به طول خواهد انجامید، محل موقتی برای استقرار غرفه‌داران تعیین شود تا فعالیت اقتصادی آن‌ها متوقف نشود و بتوانند به کسب‌وکار خود ادامه دهند.

وی افزود: به محض اخذ تأییدیه‌های لازم از مراجع ذی‌ربط، عملیات اجرایی ساخت‌وساز بلافاصله آغاز خواهد شد تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن بازارچه جدید به بهره‌برداری برسد و نگرانی غرفه‌داران برطرف شود.

اقوامی‌پناه همچنین از پیگیری هماهنگی‌ها و تفاهمات لازم با مجموعه مدیریت شهری و شورای اسلامی شهر تهران خبر داد و گفت: تلاش می‌کنیم تسهیلات و حمایت‌های ویژه‌ای برای غرفه‌داران این بازارچه در نظر گرفته شود تا بخشی از خسارات وارده جبران شود.

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران درباره برخی شایعات مطرح‌شده در فضای رسانه‌ای مبنی بر تعمدی بودن حادثه یا عدم تعلق بازارچه به شهرداری تهران، تأکید کرد: این ادعاها به‌طور کامل کذب است. بازارچه از ابتدا متعلق به شهرداری تهران بوده و در اختیار شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران قرار داشته و خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: مدیریت شهری با جدیت به دنبال بازسازی بازارچه و بازگشت غرفه‌داران به محل فعالیت قبلی خود است و این مجموعه پس از احداث مجدد، با شرایطی مناسب‌تر از گذشته در اختیار کسبه قرار خواهد گرفت.

اقوامی‌پناه در پایان تأکید کرد: هدف اصلی شهرداری تهران، حمایت از فعالان اقتصادی این بازارچه، بازگرداندن آرامش به غرفه‌داران و احیای سریع این مجموعه خدماتی است و این موضوع با جدیت در حال پیگیری است.