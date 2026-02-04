به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا حاجبی پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم جشن میلاد باسعادت حضرت ولی‌عصر (عج) که در شهرک امام حسن مجتبی (ع) طولا برگزار شد، ضمن تبریک اعیاد شعبانیه، میلاد منجی عالم بشریت حضرت مهدی موعود (عج) و گرامیداشت دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی، دوازدهم بهمن‌ماه را نماد بصیرت، ایمان و رشادت ملت ایران دانست.

وی با اشاره به نقش تاریخی مردم در پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران بر پایه دو رکن اساسی «جمهوریت» و «اسلامیت» شکل گرفته است؛ به این معنا که در کنار آموزه‌های دینی، قرآن کریم و سنت الهی، مردم همواره نقش محوری و تعیین‌کننده در سرنوشت کشور داشته‌اند.

امام جمعه قشم افزود: شکرگزاری حقیقی نعمت انقلاب اسلامی و همچنین تحقق واقعی فرهنگ انتظار، صرفاً در بیان شعارها خلاصه نمی‌شود، بلکه در میدان عمل و در قالب مسئولیت‌پذیری اجتماعی، خدمت‌رسانی صادقانه و تلاش شبانه‌روزی برای رفع مشکلات مردم جلوه‌گر می‌شود.

وی ادامه داد: هر مدیری که بتواند با تدبیر و روحیه جهادی گرهی از کار مردم باز کند، در حقیقت به تقویت سرمایه اجتماعی نظام و افزایش اعتماد عمومی کمک کرده و در مسیر تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی گام برداشته است.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاجبی با اشاره به تحولات و حوادث اخیر کشور، از ایستادگی و فداکاری نیروهای بسیج، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی قدردانی کرد و گفت: در این مقاطع حساس، این فرزندان مظلوم، مؤمن و کم‌توقع مردم بودند که با ایثار و ازخودگذشتگی در برابر آشوب‌طلبان ایستادند و امنیت و آرامش کشور را حفظ کردند.

وی تأکید کرد: نقش این نیروهای خدوم باید در تصمیم‌گیری‌های اداری، مدیریتی و سیاسی کشور به‌صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد و قدردانی از زحمات آنان تنها به سخن محدود نشود، بلکه در عمل و حمایت‌های واقعی تجلی یابد.امام جمعه قشم در پایان خاطرنشان کرد: جامعه منتظر، جامعه‌ای پویا، مسئولیت‌پذیر و امیدوار است و انتظار فرج، مستلزم تلاش مستمر برای اصلاح امور، تقویت همدلی و خدمت بی‌منت به مردم است.