یورش پلیس فرانسه به دفاتر ایکس و احضار ایلان ماسک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ان‌بی‌سی، این تحقیقات توسط واحد امنیت سایبری دفتر دادستانی و با همکاری واحد امنیت سایبری پلیس فرانسه و یوروپل انجام شده است. در همین راستا، احضاریه‌ای داوطلبانه برای ایلان ماسک و لیندا یاکارینو، مدیرعامل سابق پلتفرم ایکس، صادر شده تا در جلسه‌ای حاضر شوند و به پرسش‌هایی درباره میزان پایبندی این پلتفرم به قوانین فرانسه پاسخ دهند.

دفتر دادستانی اعلام کرده است که در حال بررسی اتهامات جنایی احتمالی از جمله همدستی در نگهداری و توزیع تصاویر هرزه‌نگاری کودکان، نقض حقوق فردی از طریق تولید دیپ‌فیک‌های مستهجن، انکار جنایات علیه بشریت و همچنین ادعای استخراج کلاهبردارانه داده‌ها از یک سیستم پردازش خودکار توسط یک گروه سازمان‌یافته است.

این نهاد قضایی همچنین در بیانیه‌ای تأکید کرد که مصاحبه‌های داوطلبانه با مدیران، به آنها امکان می‌دهد موضع خود را در قبال این موارد و در صورت لزوم، اقدامات پیش‌بینی‌شده برای انطباق با قوانین را توضیح دهند.

بر اساس این گزارش، ماسک و یاکارینو برای حضور در هفته منتهی به ۲۰ آوریل در پاریس احضار شده‌اند. با این حال، هنوز مشخص نیست دادستان‌ها چه اختیارات قانونی‌ای ــ اگر اساساً چنین اختیاراتی وجود داشته باشد ــ برای الزام آنها به حضور در دادگاه دارند.

دفتر دادستانی پاریس در ادامه اعلام کرد که حساب کاربری خود در پلتفرم ایکس را تعطیل کرده و از این پس از طریق لینکدین و اینستاگرام با مخاطبان ارتباط برقرار خواهد کرد.

یوروپل، نهاد مجری قانون اتحادیه اروپا، نیز بعداً در بیانیه‌ای جداگانه اعلام کرد که علت این تحقیقات، بررسی طیفی از جرائم جنایی مشکوک مرتبط با عملکرد و نحوه استفاده از این پلتفرم از جمله انتشار محتوای غیرقانونی و دیگر اشکال فعالیت‌های مجرمانه آنلاین است.