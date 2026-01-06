انتشار تصاویر مستهجن با گروک اتحادیه اروپا را خشمگین کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، به این ترتیب این کمیسیون نیز به جمع مقاماتی از سراسر جهان پیوست که افزایش انتشار چنین تصاویری در پلتفرم را محکوم کرده اند.

چند روز قبل رسانه‌های مختلف گزارش دادند گروک، چت بات هوش مصنوعی پلتفرم ایکس انبوهی از تصاویر زنان و کودکان را با لباس‌های نامناسب در قالب یک ویژگی تعبیه شده هوش مصنوعی منتشر کرد. کمیسیون اتحادیه اروپا در این باره گفت از این حقیقت که ایکس هوش مصنوعی با چنین قابلیتی ارائه می‌کند، آگاه است.سخنگوی کمیسیون نیز در این باره گفت: این غیرقانونی است، این وحشتناک است، این حال بهم زن است. ما آن را اینطور می‌بینیم و چنین محتوایی در اروپا جایی ندارد.

از سوی دیگر سازمان آفکام، رگولاتور انگلیس از ایکس خواست توضیح دهد گروک چگونه توانسته تصاویری مستهجن از کودکان بسازد و آیا در وظیفه خود برای حفاظت از کاربران شکست خورده است یا خیر.

آفکام نیز اعلام کرد از نگرانی‌های جدید درباره این ویژگی گروک آگاه است. سخنگوی این رگولاتورگفت: ما به سرعت با ایکس و xAI تماس گرفتیم تا متوجه شویم آنها چه گام‌هایی برای پیروی از وظایف حقوقی شأن برای حفاظت از انگلیس برداشته اند.

ایجاد یا انتشار تصاویر خصوصی بدون رضایت، یا محتوای مربوط به سوءاستفاده جنسی از کودکان از جمله تصاویر جنسی فوق‌واقع‌گرایانه تولیدشده با هوش مصنوعی در انگلیس غیرقانونی است. علاوه بر این، پلتفرم‌های فناوری موظف‌اند اقداماتی انجام دهند تا کاربران انگلیسی با چنین محتوای غیرقانونی مواجه نشوند و در صورت اطلاع، آن را حذف کنند.