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۱۵ بهمن ۱۴۰۴، ۱۲:۰۹

حسین پور: همه راه‌های استان تهران باز است

حسین پور: همه راه‌های استان تهران باز است

پردیس- معاون راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران از باز بودن تمامی محورهای مواصلاتی این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین پور پیش از ظهر چهارشنبه گفت: تمامی محورهای مواصلاتی استان تهران باز است.

وی از استقرار چندین اکیپ راهداری در محورهای مواصلاتی استان تهران خبر داد و گفت: با به‌کارگیری ۳۰۵ ماشین‌آلات سنگین و نیمه‌سنگین، ۴۵۰ نیروی عملیاتی و پشتیبانی، تردد در راه‌های استان تهران بدون مشکل در حال انجام است.

معاون راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران همچنین گفت: ۳۴ اکیپ راهداری به‌صورت شبانه‌روزی در محورهای مواصلاتی استان مستقر هستند و با استفاده از ماشین‌آلات تخصصی شامل برف‌روب، نمک‌پاش، گریدر و لودر، عملیات پاکسازی، ایمن‌سازی و روان‌سازی تردد را به‌طور مستمر انجام می‌دهند.

کد مطلب 6739672

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