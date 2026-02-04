به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین پور پیش از ظهر چهارشنبه گفت: تمامی محورهای مواصلاتی استان تهران باز است.

وی از استقرار چندین اکیپ راهداری در محورهای مواصلاتی استان تهران خبر داد و گفت: با به‌کارگیری ۳۰۵ ماشین‌آلات سنگین و نیمه‌سنگین، ۴۵۰ نیروی عملیاتی و پشتیبانی، تردد در راه‌های استان تهران بدون مشکل در حال انجام است.

معاون راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران همچنین گفت: ۳۴ اکیپ راهداری به‌صورت شبانه‌روزی در محورهای مواصلاتی استان مستقر هستند و با استفاده از ماشین‌آلات تخصصی شامل برف‌روب، نمک‌پاش، گریدر و لودر، عملیات پاکسازی، ایمن‌سازی و روان‌سازی تردد را به‌طور مستمر انجام می‌دهند.