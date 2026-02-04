محبان: امدادگران خراسان شمالی جان ۱۰ مصدوم واژگونی خودرو را نجات دادند

ابوالفضل محبان در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای موفقیت‌آمیز دو عملیات امداد و نجات در محورهای مواصلاتی خراسان شمالی خبر داد و اظهار کرد: در هر دو حادثه، مصدومان از مرگ حتمی نجات یافتند و فوتی در سوانح گزارش نشد.

وی افزود: اولین حادثه در کیلومتر ۸۰ محور جاجرم به شوقان رخ داد که طی آن یک دستگاه خودروی پژو پارس دچار واژگونی شد و نیروهای امدادی جمعیت هلال احمر بلافاصله در محل حاضر شده و به ۶ مصدوم این سانحه خدمات اولیه را ارائه کرده و آن‌ها را برای ادامه درمان به مراکز درمانی منتقل کردند.

مدیرعامل هلال احمر خراسان شمالی ادامه داد: دومین حادثه در کیلومتر ۸۹ محور آشخانه به گلستان رخ داد و در این مورد نیز یک دستگاه خودروی سمند از جاده منحرف و واژگون شد و تیم‌های عملیاتی با حضور به موقع، توانستند ۴ مصدوم دیگر را از خودرو خارج و ایمن‌سازی کنند.