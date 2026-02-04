  1. جامعه
  2. شهری
۱۵ بهمن ۱۴۰۴، ۱۳:۳۸

چمران: بوستان چیتگر نقش کلیدی در هوای پاک غرب تهران دارد

چمران: بوستان چیتگر نقش کلیدی در هوای پاک غرب تهران دارد

رئیس شورای شهر تهران در مراسم کاشت ۲۵ هزار درخت در چیتگر بر مدیریت بهینه منابع آبی و استفاده از گونه‌های سازگار با اقلیم منطقه تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر،مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران در آیین کاشت ۲۵ هزار اصله درخت در پارک چیتگر که امروز - چهارشنبه ۱۵ بهمن ۱۴۰۴- برگزار شد، ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و دهه فجر انقلاب با اشاره به کارکردهای مهم بوستان‌های جنگلی تهران در تحقق اهداف مدیریت شهری در بحث هوای پاک به نقش مهم این بوستان به عنوان یکی از تنفسگاه‌های مهم غرب تهران اشاره کرد و با تقدیر از تلاش های مدیریت شهری منطقه ۲۲ در جهت احیا و حفظ عرصه‌های سبز تهران در بوستان چیتگر، مدیریت حداکثری منابع آبی و نگهداشت بهینه آن را خواستار شد.

وی همچنین توجه به شرایط اقلیمی منطقه در زمان‌بندی آبیاری، رعایت الگوهای بهینه مصرف آب و کاشت گونه‌های گیاهی سازگار با اقلیم منطقه را از دیگر محورهای مورد تأکید در این زمینه برشمرد.

کد مطلب 6739774

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • ایمان IR ۰۱:۳۷ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۶
      0 0
      پاسخ
      اینهمه درخت از بوستان چیتگر نابود شده در اثر نرسیدن و عدم مدیریت صحیح، اگر واقعا پی به اهمیت بقا بوستان چیتگر دارید مانند بوستان‌های شرق تهران به بوستان چیتگر هم رسیدگی کنید تا دیرتر نشده. امیدوارم گوش شنوایی باشه.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها