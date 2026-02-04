چمران: بوستان چیتگر نقش کلیدی در هوای پاک غرب تهران دارد

به گزارش خبرگزاری مهر،مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران در آیین کاشت ۲۵ هزار اصله درخت در پارک چیتگر که امروز - چهارشنبه ۱۵ بهمن ۱۴۰۴- برگزار شد، ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و دهه فجر انقلاب با اشاره به کارکردهای مهم بوستان‌های جنگلی تهران در تحقق اهداف مدیریت شهری در بحث هوای پاک به نقش مهم این بوستان به عنوان یکی از تنفسگاه‌های مهم غرب تهران اشاره کرد و با تقدیر از تلاش های مدیریت شهری منطقه ۲۲ در جهت احیا و حفظ عرصه‌های سبز تهران در بوستان چیتگر، مدیریت حداکثری منابع آبی و نگهداشت بهینه آن را خواستار شد.

وی همچنین توجه به شرایط اقلیمی منطقه در زمان‌بندی آبیاری، رعایت الگوهای بهینه مصرف آب و کاشت گونه‌های گیاهی سازگار با اقلیم منطقه را از دیگر محورهای مورد تأکید در این زمینه برشمرد.