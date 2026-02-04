به گزارش خبرگزاری مهر، مجتمع گندله‌سازی بهاباد با ارتباط ویدیویی رئیس‌جمهور و حضور میدانی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار یزد در شهرستان بهاباد، به‌صورت رسمی افتتاح شد.

این مجتمع در راستای تکمیل زنجیره تولید فولاد یکی از مجموعه‌های صنعتی استان، با هدف تأمین خوراک کارخانه و احیای مستقیم این شرکت در اردکان، همچنین عرضه داخلی و صادرات گندله، به بهره‌برداری رسیده است.

در ساخت این واحد از پیشرفته‌ترین خطوط تولید گندله با بهره‌گیری از فناوری تولید لورگی استفاده شده است. این مجتمع در حال حاضر خوراک کامل واحد احیای مستقیم کارخانه خود در اردکان را تأمین می‌کند.

همچنین در زمینه شاخص‌های مصرف انرژی، بسیار کمتر از حد مجاز استاندارد ملی عمل می‌نماید. همچنین در بخش مصرف آب، رکورد قابل‌توجهی با مصرف کمتر از ۵۰ درصد آب واحدهای مشابه به ثبت رسانده است.

مجتمع گندله‌سازی بهاباد با ظرفیت تولید سالانه ۳.۴ میلیون تن گندله در سال، زمینه اشتغال مستقیم برای ۵۰۰ نفر و اشتغال غیرمستقیم برای حدود ۵ هزار نفر را فراهم کرده است و ظرفیت گندله کشور ۱۰ درصد افزایش یافته است.