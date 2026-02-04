اندیمشک بیشترین بارش سامانه اخیر خوزستان را ثبت کرد  

محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر از ثبت ۲۳.۴ میلی‌متر بارش در ایستگاه اندیمشک به‌عنوان بیشترین میزان بارندگی ۲۴ ساعت گذشته استان خبر داد.

وی افزود: بر اساس داده‌های ثبت‌شده از ساعت ۹:۳۰ روز سه‌شنبه چهاردهم بهمن تا ساعت ۹:۳۰ روز چهارشنبه پانزدهم بهمن، ایذه با ۲۳.۱ و دزپارت با ۱۵.۵ میلی‌متر در رتبه‌های بعدی بیشترین بارش قرار گرفتند.

مدیرکل هواشناسی خوزستان ادامه داد: در این مدت، مسجدسلیمان ۸.۳، لالی ۶.۵، آبادان و شوشتر هر کدام ۳.۱، هفتکل ۲.۸، گتوند ۲.۱ و شادگان ۲ میلی‌متر بارش دریافت کردند.

سبزه‌زاری گفت: میزان بارش در صفی‌آباد دزفول ۱.۸، هندیجان ۱.۶، هویزه ۱.۵، بهبهان و رامهرمز هر کدام ۱.۴، شوش ۱.۳، بستان و ماهشهر هر کدام ۱.۲، کشاورزی اهواز ۱.۱ و امیدیه و اهواز هر کدام یک میلی‌متر گزارش شده است.

وی افزود: در این بازه زمانی، کمترین میزان بارش غیرصفر با ۰.۲ میلی‌متر در ایستگاه‌های آغاجاری و رامشیر ثبت شده است.

به گفته مدیرکل هواشناسی خوزستان، در مجموع ۲۳ ایستگاه هواشناسی استان در این سامانه بارشی فعال بوده‌اند.