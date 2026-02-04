رئیس کل دادگستری بوشهر: متهم اصلی پرونده کثیرالشاکی دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مهرانگیز اظهار کرد: : تاکنون چهار نفر از عوامل این شرکت دستگیر و بازداشت شده‌اند و تحقیقات درباره سایر افراد مرتبط با این شرکت نیز ادامه دارد.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر تأکید کرد: با تکمیل تحقیقات، سایر افراد مرتبط با موضوع کلاهبرداری این شرکت نیز شناسایی و برای محاکمه به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.

مهرانگیز با تأکید بر جدیت و قاطعیت مجموعه قضایی در برخورد با جرایم اقتصادی و متخلفان، تصریح کرد: این رویکرد قضایی، موجبات امیدواری مالباختگان این شرکت را فراهم آورده است و دستگاه قضایی با تمام توان برای احقاق حق مردم و برخورد با مجرمان اقتصادی تلاش خواهد کرد.