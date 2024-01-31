اجرای ۲۱۰۰ میلیارد تومان پروژه آب و فاضلاب در کردستان

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: برخورداری از آب سالم یکی از مؤلفه‌های پیشرفت در هر جامعه‌ای است که باعث کاهش بیماری‌ها و برقراری عدالت اجتماعی در جامعه می‌شود.

مردم شهرها و روستاهای استان کردستان تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی از نعمت آب شرب سالم و بهداشتی محروم بودند و نبود این نعمت بزرگ زمینه ساز بروز بسیاری از مشکلات برای مردم بود.

اما به برکت پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و با تأسیس و راه اندازی شرکت‌های آب منطقه‌ای و آب و فاضلاب شهری و روستایی تحول شگرفی در حوزه صنعت آب شرب پدید آمد به طوری که در حال حاضر ۱۰۰ درصد جمعیت شهری و درصد بسیار زیادی از روستاهای این استان از نعمت آب شرب سالم و بهداشتی برخوردار هستند.

محمد فرهاد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه به برکت استقرار نظام اسلامی، خدمت رسانی به روستاها و بخش شهری کردستان در چند سال گذشته شتاب بیشتری به خود گرفته است، گفت: پیش از انقلاب جمعیت تحت پوشش آب شرب سالم و بهداشتی در شهرهای استان ۱۵۰ هزار نفر بود که این عدد در حال حاضر بیش از یک میلیون و ۳۷۰ هزار نفر است.

۵۷۶ هزار نفر از جمعیت روستایی زیر پوشش خدمات آبفا هستند

وی افزود: در بخش روستایی پیش از انقلاب کار چندانی برای آبرسانی به روستاها انجام نشده بود اما به برکت انقلاب اسلامی در حال حاضر بیش از ۵۷۶ هزار نفر زیر پوشش خدمات شرکت آبفا در حوزه تأمین آب شرب قرار دارند.

مدیرعامل شرکت آبفا کردستان اذعان کرد: از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون ۲,۱۰۰ میلیارد تومان پروژه در حوزه آب و فاضلاب در استان کردستان اجرا شده است.

وی اذعان کرد: بهره‌برداری از این میزان پروژه در مجموع این دو سال موجب ارتقای سطح رفاه و توسعه بخش آبی و فاضلاب در استان شده است.

مدیرعامل شرکت آبفا کردستان با بیان اینکه انقلاب اسلامی موجب برکت و گسیل رفاه همه جانبه در کل کشور و استان کردستان شده است، تصریح کرد: به برکت انقلاب اسلامی و در ادامه دستاوردهای دولت سیزدهم در ایام مبارک دهه فجر سال گذشته ۱۱۴.۵ میلیارد تومان پروژه در کردستان به بهره‌برداری رسید.

فرهاد خاطرنشان کرد: پروژه‌های که دهه فجر گذشته افتتاح شد، شامل ایستگاه پمپاژ پل شیخ، تصفیه خانه آب اضطراری مریوان، ازن زنی تصفیه خانه آب بانه، اجرای خط انتقال آب کانی اصحاب به سد بانه و آبرسانی به ۱۳ روستا بود که در ایام دهه پیروزی انقلاب به بهره برداری رسید.

وی عنوان کرد: همچنین در ادامه خدمات ابفای استان در هفته دولت امسال ۱۵۴ میلیارد تومان پروژه شامل خط انتقال آب سقز، تصفیه خانه فاضلاب روستای قلیان سنندج و آبرسانی به ۱۵ روستای کردستان افتتاح شد.

مدیرعامل شرکت آبفا کردستان بیان کرد: در دو دور سفر رئیس جمهور به استان هم ۱,۷۵۰ میلیارد تومان پروژه شامل آبرسانی به شهر سنندج از سد آزاد، تصفیه خانه آب شهر دیواندره و ارتقا کمی و کیفی تصفیه خانه فاضلاب شهر سنندج به بهره‌برداری رسید.

آبرسانی به ۱۳ روستای کردستان در چهل و پنجمین سالگرد انقلاب اسلامی

فرهاد گفت: در دهه فجر امسال هم ۷۶ میلیارد تومان پروژه شامل تصفیه خانه فاضلاب روستای قروچای دهگلان و آبرسانی به ۱۳ روستا که عملیات اجرایی آنها به پایان رسیده، افتتاح خواهد شد.

وی افزود: اجرای ۶۰۰ کیلومتر عملیات اصلاح و توسعه شبکه‌های آب و فاضلاب در کردستان از دیگر دستاوردهای دولت سیزدهم در استان کردستان است.

مدیرعامل شرکت آبفا کردستان خاطرنشان کرد: از مجموع یک میلیون و ۸۱۶ هزار نفر جمعیت استان کردستان ۱۰۰ درصد جمعیت شهری و ۸۰ درصد جمعیت روستایی از آب شرب سالم و بهداشتی به صورت پایدار بهره‌مند هستند و ۹۶ درصد جمعیت شهری استان تحت پوشش خدمات جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب به صورت بهداشتی قرار دارند.

بی‌شک انقلاب شکوهمند اسلامی در ایران در مدت بیش از چهار دهه حیات پربرکت خود توانست بالندگی و توسعه سراسری را در جای جای خاک میهن عزیزمان رقم بزند که توسعه بخش صنعت آب و فاضلاب یکی از این شاخص‌های بالندگی به شمار می‌رود.



بعد از پیروزی انقلاب اسلامی صنعت آب و فاضلاب با رشد قابل توجه همراه بود و دامنه این خدمات علاوه بر شهرها در روستاها و نقاط محروم و دورافتاده هم جایگاه ویژه‌ای داشت و اکنون کردستان از نعمات آب و فاضلاب در شهر و بسیاری از روستاهای خود برخوردار است که نویدبخش نگاه ویژه انقلاب و دولت به این منطقه است.