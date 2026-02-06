از هت تریک کیادربندسری تا نخستین تجربه المپیک ساوه شمشکی

به گزارش خبرنگار مهر، المپیک رویای چهار ساله هر ورزشکاری است، در اسکی که ورزشی خاص به شمار می رود و با شرایط ویژه تمرینی همراه است، تحقق این رویا با دشواری های بیشتری همراه است.

با مروری بر تاریخچه حضور اسکی ایران در المپیک زمستانی فراز و نشیب های متفاوتی در طی دوره های مختلف تجربه شده است. فراز و نشست در کاروانی که این بار با حضور دو ورزشکار اسکی آلپاین محمد کیادربندسری و صدف ساوه شمشکی و دو اسکی باز رشته اسکی صحرانوردی دانیال ساوه شمشکی و سمانه بیرامی باهر در بازی‌ها حضور دارد.

۱۹۵۶ کورتینا ده آمپتزو و آغاز یک مسیر طولانی

کاروان اسکی ایران برای نخستین باز در المپیک‌ زمستانی ۱۹۵۶ کورتینا حضور یافت. در این دوره از بازی‌های المپیک، ایران با سه ورزشکار (بنیک‌ امیریان، رضا بازرگان و محمود بیگ لو) راهی ایتالیا شد تا برای نخستین بار در مهم‌ترین رویداد ورزش‌های زمستانی شرکت کند. سیمون فرزامی پرچمدار کاروان ایران در اولین حضور کاروان در بازی‌های المپیک زمستانی بود.

۱۹۶۴ اینسبروک

دومین حضور ایران در بازی‌های المپیک زمستانی با اعزام چهار اسکی باز (کریم آقا خان، فیض الله بند علی، لطف الله کیا شمشکی، آوانس مگردومیان) به اینسبروک اتریش همراه بود. پرچمدار ایران در این بازی‌ها آوانس مگردومیان بود.

۱۹۶۸ گرنوبل فرانسه

در بازی‌های المپیک ۱۹۶۸ ایران با چهار ورزشکار عازم گرنوبل فرانسه شد؛ فیض الله بندعلی، لطف الله کیا شمشکی، آوانس مگردومیان و علی ساوه شمشکی چهار نماینده کشورمان در این دوره از بازی ها بودند. آوانس مگردومیان نیز پرچمدار کاروان ایران بود.

۱۹۷۲ ساپارو

در این دوره از بازی‌های المپیک زمستانی کاروان ایران با چهار اسکی عازم ساپاروی ژاپن شد: فیض الله بند علی، قربان‌علی کلهر، لطف الله کیا شمشکی، علی ساوه شمشکی. آوانس مگردومیان نیز پرچمدار کاوران ایران در بازی‌های المپیک ۱۹۷۲ بود.



۱۹۷۶ اینسبروک

در این دوره از بازی‌ها کاروان ایران با چهار اسکی باز حاضر شد: قربانعلی کلهر، محمد کلهر، اکبر خلیلی، محمد هادی کیا شمشکی. پرچمداری کاروان ایران در بازی‌های المپیک ۱۹۷۶ بر عهده لطف الله کیا شمشکی بود.

۱۹۹۸ ناگانو

پس از وقفه ای طولانی کاروان اسکی ایران پس از ۲۲ سال با یک نماینده(حسن شمشکی) بار دیگر در المپیک زمستانی شرکت کرد. شمشکی پرچمدار کاروان ایران نیز بود.

۲۰۰۲ سالت لیک سیتی

در بازی‌های المپیک زمستانی ۲۰۰۲ کاروان ایران با دو نماینده عازم سالت لیک سیتی آمریکا شد: باقر کلهر و سید مصطفی میرهاشمی. باقر کلهر نیز پرچمداری کاروان ایران را عهده دار بود.

۲۰۰۶ تورین

المپیک زمستانی ۲۰۰۶ تورین با حضور دو نماینده کشورمان در اسکی آلپاین و صحرانوردی همراه بود. علیداد ساوه شمشکی ‌و سید مصطفی میرهاشمی نمایندگان‌کشورمان در این دوره از بازی‌ها بودند. همچنین علیداد ساوه شمشکی پرچمداری کاروان ایران را بر عهده داشت.

۲۰۱۰ ونکوور

کاروان اسکی ایران در المپیک زمستانی ونکوور ۲۰۱۰ با چهار اسکی باز حضور داشت که مرجان کلهر پرچمدار کاروان ایران در این دوره از بازی‌ها بود. حسین ساوه شمشکی، پوریا ساوه شمشکی، مرجان کلهر در اسکی آلپاین و سید ستار صید تنها نماینده اسکی صحرانوردی کشورمان در این دوره از بازی ها بود.

۲۰۱۴ سوچی

کاروان اسکی کشورمان در بازی‌های المپیک زمستانی سوچی با پنج نماینده حضور داشتند. فروغ عباسی، حسین ساوه شمشکی، محمد کیا دربندسری در اسکی آلپاین و سید ستار صید و فرزانه رضا سلطانی در اسکی صحرانوردی المپین‌های ایران در این دوره از بازهای المپیک بودند.

المپیک ۲۰۱۸ پیونگ‌چانگ کره‌جنوبی

کاروان اسکی ایران در المپیک ۲۰۱۸ کره جنوبی با چهار ورزشکار در دو رشته اسکی آلپاین: محمد کیادربندسری و فروغ عباسی و اسکی صحرانوردی: سمانه بیرامی باهر (پرچمدار کاروان ایران) و سید ستار صید حضور داشت.

المپیک ۲۰۲۲ چین

کاروان ایران در المپیک زمستانی ۲۰۲۲ با ترکیب سه اسکی باز حضور پیدا کرد. حسین ساوه‌شمشکی و عاطفه احمدی نمایندگان اسکی آلپاین کشورمان پرچمداری کاروان ایران در مراسم افتتاحیه را نیز بر عهده داشتند. دانیال ساوه شمشکی نیز تنها نماینده اعزامی کشورمان در رشته اسکی صحرانوردی بود.

المپیک زمستانی ۲۰۲۶ ایتالیا

کاروان اسکی ایران بار دیگر به سرزمینی بازمی‌گردد که داستان حضورش در المپیک زمستانی از آن‌جا آغاز شد. این بار تیم اعزامی ایران با چهار اسکی باز (دونماینده اسکی آلپاین و دو نماینده اسکی صحرانوردی) در این بازی ها شرکت می کند.

محمد کیادربندسری و صدف ساوه‌شمشکی نمایندگان اسکی آلپاین هستند و سمانه بیرامی باهر و دانیال ساوه‌شمشکی

که هر دو پرچمداری کاروان کشورمان در مراسم افتتاحیه را عهده دارند، نمایندگان اسکی صحرانوردی هستند.

نکته حائز توجه در بین نمایندگان اعزامی ایران حضور محمد کیادربندسری به عنوان با سابقه ترین المپین اسکی آلپاین در دوره های مختلف المپیک زمستانی است، اسکی بازی که در سه دوره المپیک زمستانی ۲۰۱۴،۲۰۱۸ و ۲۰۲۶ نماینده اسکی آلپاین کشورمان بوده است. کیادربندسری پیش از این هم با مدال بازیهای آسیایی تاریخ سازی کرده بود.

سمانه بیرامی باهر و دانیال ساوه شمشکی دومین حضور خود در المپیک زمستانی را تجربه می کنند.بیرامی باهر پیش از این در المپیک زمستانی ۲۰۱۸ و دانیال ساوه شمشکی نیز در المپیک زمستانی ۲۰۲۲ حضور داشتنه اند.

در این بین صدف ساوه شمشکی دارنده مدال قهرمانی آسیا، نخستین حضور خود در المپیک زمستانی را تجربه می کند، حضوری ارزشمند در بزرگترین آوردگاه رقابتی اسکی.

کاروان ایران در این دوره از بازی‌ها با طرح لباسی از یوزپلنگ آسیایی حضور دارند.