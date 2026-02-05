ترافیک در آزادراه تهران- کرج - قزوین نیمه سنگین است

داریوش باقرجوان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی استان، اظهار کرد: هم‌اکنون (ساعت ۱۶:۰۰) تردد در محورهای چالوس، آزادراه تهران–شمال و آزادراه قزوین–رشت در مسیر رفت‌وبرگشت به‌صورت روان جریان دارد.

وی افزود: در آزادراه تهران–کرج–قزوین محدوده گلشهر و همچنین در آزادراه قزوین–کرج–تهران حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک، ترافیک گزارش‌شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز تصریح کرد: محورهای چالوس و آزادراه تهران–شمال در حال حاضر فاقد هرگونه مداخلات جوی بوده و شرایط جوی در این محورها عادی است.

باقرجوان در خاتمه از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، از آخرین وضعیت راه‌ها اطلاع حاصل کرده و با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، سفری ایمن داشته باشند.