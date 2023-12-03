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۱۲ آذر ۱۴۰۲، ۱۲:۵۳

فرمانده انتظامی گلستان خبرداد؛

کشف ۳۹۱ فقره سرقت در گلستان در مدت ۴ روز

کشف ۳۹۱ فقره سرقت در گلستان در مدت ۴ روز

گرگان- فرمانده انتظامی گلستان از کشف ۳۹۱ فقره سرقت در اجرای طرح عملیاتی پیشگامان امنیت انتظامی ۴ در این استان خبر داد و گفت: این طرح به مدت ۴روز در سطح گلستان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سعید دادگر در بازدید از نمایشگاه دستاوردهای فرماندهی انتظامی گلستان در اجرای «طرح عملیاتی پیشگامان امنیت انتظامی ۴»، اظهار کرد: این طرح با هدف پیشگیری از سرقت‌های خرد و پاکسازی نقاط آلوده و جرم خیز به مدت چهار روز در سطح استان برگزار شد.

فرمانده انتظامی گلستان با بیان اینکه در این راستا ۵۱۲ نقطه آلوده پاکسازی شد، تصریح کرد: با تلاش شبانه روزی مأموران، ۲۰۶ سارق دستگیر و ۳۹۱ فقره انواع سرقت از جمله ۳۹ فقره خودرو و موتورسیکلت نیز کشف شد.

سردار دادگر با اشاره به دستگیری ۲۰۷ متهم تحت تعقیب و جمع آوری ۲۳۰ معتاد متجاهر، افزود: بالغ بر ۱۲۳ کیلو گرم مواد مخدر نیز با اشراف اطلاعاتی مأموران در این طرح کشف شد.

این مقام ارشد انتظامی خاطرنشان کرد: کشف پنج هزار و ۲۰۰ لیتر سوخت قاچاق و بیش از ۱۹ تن چوب قاچاق از دیگر دستاوردهای پلیس در این طرح بوده است.

وی در ادامه به توقیف ۱۵۳ دستگاه خودرو و ۹۷ دستگاه موتورسیکلت اشاره کرد و گفت: توقیف وسایل نقلیه ای که اقدام به ایجاد مزاحمت برای شهروندان و یا آلودگی صوتی می‌کنند مطالبه مردم از پلیس بوده و برابر قانون با متخلفان این حوزه برخورد خواهد شد.

فرمانده انتظامی گلستان با بیان اینکه در این طرح ۲۰ نفر از اراذل و اوباش نیز دستگیر شدند، افزود: امنیت و آرامش مردم خط قرمز فراجا بوده و پلیس هیچ مماشاتی در برخورد با افراد شرور و اراذل و اوباش نخواهد داشت.

سردار دادگر گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون نیز با تلاش بی وقفه پلیس، وقوع انواع سرقت در سطح استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸ درصد کاهش داشته است.

فرمانده انتظامی گلستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مطالبه پلیس از سایر دستگاه‌ها، تاکید کرد: تأمین نظم و امنیت پایدار، مأموریت پیچیده و حساسی است که برای رسیدن به آن باید دستگاه‌های متولی از جمله سازمان‌ها و مراکز فرهنگی، آموزشی، اجتماعی و رسانه‌ها پای کار بوده و برنامه ریزی هدفمند در این خصوص داشته باشند.

سردار دادگر، تصریح کرد: بررسی‌های تخصصی نشان می‌دهد می‌توان با انجام اقدامات فرهنگی و آموزشی در زمان مناسب، از وقوع بسیاری از ناهنجاری‌ها، آسیب‌های اجتماعی و جرایم پیشگیری به عمل آورد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: هدف پلیس از اجرای چنین طرح‌هایی برقراری نظم و امنیت جامعه بوده و کارکنان انتظامی تا پای جان با تمام توان برای این منظور تلاش خواهند کرد.

کد مطلب 5956279

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