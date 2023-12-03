کشف ۳۹۱ فقره سرقت در گلستان در مدت ۴ روز

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سعید دادگر در بازدید از نمایشگاه دستاوردهای فرماندهی انتظامی گلستان در اجرای «طرح عملیاتی پیشگامان امنیت انتظامی ۴»، اظهار کرد: این طرح با هدف پیشگیری از سرقت‌های خرد و پاکسازی نقاط آلوده و جرم خیز به مدت چهار روز در سطح استان برگزار شد.

فرمانده انتظامی گلستان با بیان اینکه در این راستا ۵۱۲ نقطه آلوده پاکسازی شد، تصریح کرد: با تلاش شبانه روزی مأموران، ۲۰۶ سارق دستگیر و ۳۹۱ فقره انواع سرقت از جمله ۳۹ فقره خودرو و موتورسیکلت نیز کشف شد.

سردار دادگر با اشاره به دستگیری ۲۰۷ متهم تحت تعقیب و جمع آوری ۲۳۰ معتاد متجاهر، افزود: بالغ بر ۱۲۳ کیلو گرم مواد مخدر نیز با اشراف اطلاعاتی مأموران در این طرح کشف شد.

این مقام ارشد انتظامی خاطرنشان کرد: کشف پنج هزار و ۲۰۰ لیتر سوخت قاچاق و بیش از ۱۹ تن چوب قاچاق از دیگر دستاوردهای پلیس در این طرح بوده است.

وی در ادامه به توقیف ۱۵۳ دستگاه خودرو و ۹۷ دستگاه موتورسیکلت اشاره کرد و گفت: توقیف وسایل نقلیه ای که اقدام به ایجاد مزاحمت برای شهروندان و یا آلودگی صوتی می‌کنند مطالبه مردم از پلیس بوده و برابر قانون با متخلفان این حوزه برخورد خواهد شد.

فرمانده انتظامی گلستان با بیان اینکه در این طرح ۲۰ نفر از اراذل و اوباش نیز دستگیر شدند، افزود: امنیت و آرامش مردم خط قرمز فراجا بوده و پلیس هیچ مماشاتی در برخورد با افراد شرور و اراذل و اوباش نخواهد داشت.

سردار دادگر گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون نیز با تلاش بی وقفه پلیس، وقوع انواع سرقت در سطح استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸ درصد کاهش داشته است.

فرمانده انتظامی گلستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مطالبه پلیس از سایر دستگاه‌ها، تاکید کرد: تأمین نظم و امنیت پایدار، مأموریت پیچیده و حساسی است که برای رسیدن به آن باید دستگاه‌های متولی از جمله سازمان‌ها و مراکز فرهنگی، آموزشی، اجتماعی و رسانه‌ها پای کار بوده و برنامه ریزی هدفمند در این خصوص داشته باشند.

سردار دادگر، تصریح کرد: بررسی‌های تخصصی نشان می‌دهد می‌توان با انجام اقدامات فرهنگی و آموزشی در زمان مناسب، از وقوع بسیاری از ناهنجاری‌ها، آسیب‌های اجتماعی و جرایم پیشگیری به عمل آورد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: هدف پلیس از اجرای چنین طرح‌هایی برقراری نظم و امنیت جامعه بوده و کارکنان انتظامی تا پای جان با تمام توان برای این منظور تلاش خواهند کرد.