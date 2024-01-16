به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سعید دادگر در جمع کارکنان معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی گلستان، اظهار کرد: معاونت اجتماعی، زبان گویای پلیس بوده و با ارائه صحیح عملکرد انتظامی نقش بسزایی در ارتقا منزلت اجتماعی سازمان دارد.

وی افزود: امروز دشمنان در فضای رسانه‌ای به شدت مشغول فعالیت هستند و اکنون به نوعی در یک میدان جنگی از نوع رسانه و فضای مجازی قرار داریم.

فرمانده انتظامی گلستان با بیان اینکه اطلاع رسانی درست و هدفمند، یک هنر است، گفت: تأثیر رسانه بر افکار عمومی و جامعه انکار ناپذیر است و می‌توان با مدیریت صحیح افکار عمومی و سرعت عمل در این راستا از بروز بسیاری معضلات و ناهنجاری‌های اجتماعی پیشگیری کرد.

وی با تاکید بر اینکه بی انگیزگی و روزمرگی دو آفت در حوزه اجتماعی و فرهنگی هستند، ادامه داد: امروز پلیس از جایگاه و منزلت خوبی در سطح جامعه برخوردار است. باید برای حفظ و ارتقا این جایگاه با تمام توان و استفاده از ظرفیت‌های موجود، شبانه روز تلاش کنیم.

فرمانده انتظامی گلستان گفت: پویایی، قدرت تحلیل اخبار و وقایع، دانش محور بودن و تعهد از مهمترین ویژگی‌های کارکنان معاونت فرهنگی و اجتماعی است.

دادگر اظهار کرد: تحلیل‌های علمی این معاونت باید بگونه ای باشد که با بهره گیری از آنها بتوان برنامه ریزی هدفمندی برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و ارتقا احساس امنیت انجام داد.

وی خاطرنشان کرد: تلاش مجموعه معاونت اجتماعی باید خروجی مؤثری در سطح جامعه داشته و موجب فرهنگ سازی و آگاهسازی اقشار مختلف داشته باشد.

سردار دادگر با بیان اینکه معاونت فرهنگی و اجتماعی جلو دار مجاهدت‌های سایر یگان‌های انتظامی است، گفت: نگاه علمی و زیربنایی به مشکلات و معضلات حوزه انتظامی، دارای اهمیت است و با کار دقیق می‌توان بسیاری از ناهنجاری‌ها را قبل از وقوع، پیش بینی و برطرف کرد.