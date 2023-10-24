به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نصرتی شامگاه سهشنبه در نشست مشترک مسئولان فرماندهی انتظامی و اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل برگزار شد، تفاهمنامه همکاری فیمابین آموزش و پرورش و فرماندهی انتظامی استان اردبیل به امضا رسید.
وی با اشاره به ظرفیتهای عظیم آموزش و پرورش، یکی از برنامههای مهم فرماندهی انتظامی استان را فرهنگسازی و آگاهیبخشی به دانشآموزان دانست و اظهار کرد: انجام فعالیتهای فرهنگی و آگاهیبخشی به دانشآموزان تأثیر بسیار زیادی بر بازدارندگی آنها از جرایم و آسیبهای اجتماعی دارد.
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اردبیل تصریح کرد: تنها با اقدامات انتظامی و پلیسی نمیتوان جلوی جرایم را گرفت بلکه با توجه به شکلگیری شخصیت دانشآموزان از دوران تحصیل در مدارس با تربیت صحیح و اسلامی دانشآموزان و تبیین موضوع برای والدین میتوان جلوی بسیاری از مشکلات امنیتی و اجتماعی را گرفت.
نصرتی گفت: فرماندهی انتظامی دارای گستره فعالیتهای بسیار زیادی در زمینه مقابله با آسیبهای اجتماعی، کشف جرم، مبارزه با مواد مخدر، پیشگیری از جرم، راهنمایی و رانندگی و… است که میتوان از ظرفیت کارشناسی این حوزهها برای آگاهیبخشی به جامعه هدف آموزش و پرورش استفاده کرد.
معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان اردبیل نیز در این نشست با اشاره به جنگ شناختی و ترکیبی دشمن در مدارس افزود: همکاری آموزش و پرورش و فرماندهی انتظامی استان میتواند نویدبخش جامعه ایمن، سالم و قانونمدار باشد.
غفور حضوری با اشاره به سابقه همکاریهای مشترک و اثربخش بین ۲ سازمان خاطرنشان کرد: دشمن در سال گذشته تمام تلاش خود را برای ایجاد ناامنی و تعطیلی مدارس انجام داد ولی با تدبیر بسیار خوب مسئولان و همکاری خوب نیروی انتظامی، دشمن نتوانست هیچ خللی در امر آموزش و پرورش ایجاد کند.
وی با اشاره به اهمیت فرهنگسازی و آگاهیبخشی به دانشآموزان و اولیا اضافه کرد: آموزش و پرورش آماده همکاری با نیروی انتظامی استان در راستای آگاهیبخشی و اطلاعرسانی است و استفاده از ظرفیتهای مشترک این ۲ دستگاه در جلوگیری از آسیبهای اجتماعی بسیار مؤثر خواهد بود.
معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان اردبیل با تشکر از زحمات فرماندهی انتظامی استان بیان کرد: دیدگاه آموزش و پرورش تبیین جایگاه واقعی نیروی انتظامی در جامعه و بیان اهمیت حضور و نقشآفرینی آن در ارتقای سطح امنیت عمومی، قانونمداری و تحقق حقوق شهروندی جامعه است و برای این مهم برنامهریزی لازم در سطح ادارات آموزش و پرورش استان صورت گرفته است.
به گزارش خبرنگار مهر، همکاری در زمینه اجرای طرحهای مشترک با هدف پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، همکاری و تعامل در زمینه ارائه خدمات مشاورهای، برگزاری نشستهای هماندیشی و همکاری مسئولان آموزشگاهها با کارشناسان انتظامی پلیس در برگزاری کلاسهای آموزشی، آگاهسازیها و… از مهمترین موضوعات این تفاهمنامه است.
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