نجفی: دسترسی مناسب حق قانونی افراد دارای معلولیت است

به گزارش خبرنگار مهر، طهماسب نجفی شامگاه پنجشنبه در نشست کمیته مناسبسازی استان کرمانشاه که با حضور مدیران دستگاههای عضو برگزار شد، اظهار کرد: بر اساس ماده ۲ قانون حمایت از حقوق معلولان، همه وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات دولتی، نهادهای عمومی و انقلابی موظفاند در طراحی، احداث و بهرهبرداری از ساختمانها، اماکن عمومی، معابر و خدمات، شرایط دسترسی برابر را برای افراد دارای معلولیت فراهم کنند.
وی افزود: افراد کمتوان و معلول همانند سایر شهروندان حق استفاده از خدمات تفریحی، درمانی، پزشکی، تجاری، رفاهی و حملونقل عمومی را دارند و عدم رعایت ضوابط مناسبسازی در اماکن دولتی، خدماتی و تجاری، نادیده گرفتن حقوق آشکار این قشر از جامعه است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمانشاه با انتقاد از وضعیت برخی اماکن تصریح کرد: متأسفانه در بخشی از فضاهای دولتی و خصوصی سطح شهر، بهصورت عامدانه یا از روی ناآگاهی، استانداردهای لازم برای دسترسی افراد دارای معلولیت رعایت نشده که این موضوع خلاف صریح قانون بوده و باید هرچه سریعتر اصلاح شود.
نجفی تأکید کرد: درمانگاهها، مجتمعهای پزشکی، مطبها، مراکز خدماتی و رفاهی بینراهی و سایر مجموعههای عمومی موظفاند تمهیدات لازم برای دسترسی آسان، ایمن و استاندارد افراد کمتوان و دارای معلولیت به خدمات را فراهم کنند.
وی با اشاره به نقش برخی مجموعهها در بهبود دسترسی شهری گفت: مجموعههایی مانند ساختمان پزشکان «ماد» در صورت راهاندازی، به دلیل برخورداری از دسترسیهای مناسب، میتوانند علاوه بر تسهیل تردد افراد کمتوان، به کاهش ترافیک محدوده پارکینگ شهرداری نیز کمک کنند.
در ادامه این نشست، دبیرخانه کمیته مناسبسازی استان گزارشی از اقدامات انجامشده ارائه داد و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نیز گزارشی درباره مناسبسازی معابر و اماکن روستایی ارائه کرد.
همچنین سازمان حملونقل مسافر، مدیریت درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و شهرداری کرمانشاه به ترتیب گزارشهایی درباره وضعیت دسترسی ناوگان حملونقل عمومی، مناسبسازی بیمارستانها، کلینیکها، آزمایشگاهها و مطبها و اقدامات انجامشده و برنامههای سال آینده در حوزه مناسبسازی اماکن و معابر عمومی ارائه کردند.
در پایان این نشست، ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان کرمانشاه نیز گزارشی درباره وضعیت مناسبسازی مجتمعهای خدمات رفاهی بینراهی استان ارائه داد.
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