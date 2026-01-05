به گزارش خبرنگار مهر، محمد پارسا دوشنبه شب در نشست با مسئولان پایگاه توانبخشی با تأکید بر اهمیت فراهمسازی دسترسی برابر برای افراد دارای معلولیت اظهار کرد: مناسبسازی معابر عمومی و روستایی و نصب تابلوهای هشداردهنده ویژه معلولان، بهویژه در معابر پرتردد، نقش مهمی در افزایش رفاه، ایمنی و کیفیت زندگی این قشر دارد و باید با جدیت دنبال شود.
بخشدار آبپخش همچنین بر لزوم تعامل و همکاری نزدیک دستگاههای اجرایی و خدماتی برای تسریع در اجرای این اقدامات تأکید کرد.
ستاره دهداری، مجری توانبخشی مبتنی بر جامعه (CBR) شهرستان دشتستان، گزارشی از عملکرد این نهاد ارائه کرد و مهمترین نیازها و درخواستها برای ارتقای خدماترسانی به جامعه هدف را تشریح کرد.
عباس حسینی، مسئول پایگاه توانبخشی مبتنی بر جامعه بخش آبپخش، با اشاره به ضرورت رعایت حقوق افراد دارای معلولیت، خواستار نصب تابلوهای ویژه معلولان و اجرای طرحهای مناسبسازی در معابر عمومی، معابر روستایی و محیطهای شهری این بخش شد.
سروان رضا ریشهری از پلیس راهور آبپخش نیز با ارائه نظرات فنی و پیشنهادهای اجرایی، بر جانمایی اصولی تابلوها و علائم ویژه معلولان به منظور بهبود وضعیت تردد و افزایش ایمنی این افراد در معابر تأکید کرد.
در این نشست همچنین آرش عطافر، مدیرعامل مؤسسه خیریه «درخشان مهر آئین بهار نو» حضور داشت و بر ضرورت همافزایی نهادهای دولتی و خیریهها برای حمایت مؤثر از افراد دارای معلولیت تأکید شد.
