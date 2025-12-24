به گزارش خبرنگار مهر، مهرناز اسکندری صبح چهارشنبه در نشست ستاد هماهنگی مناسبسازی، از انجام گستردهترین ارزیابیهای استان در حوزه دسترسپذیری و مناسبسازی اماکن خبر داد و گفت: در راستای اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، ارزیابی وضعیت مناسبسازی ۶۶ دستگاه اجرایی شامل بیش از ۷۰۰ ساختمان دولتی در استان بوشهر انجام شده است.
مدیرکل بهزیستی استان بوشهر و دبیر ستاد هماهنگی و پیگیری مناسبسازی استان بوشهر افزود: بر اساس ماده (۲) قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، تمام وزارتخانهها، سازمانها، شرکتهای دولتی و عمومی موظفند در طراحی و ساخت اماکن، ساختمانها، معابر، ورزشگاهها و وسایل حملونقل عمومی، اصول مناسبسازی را رعایت کنند تا همه افراد، اعم از معلولان، سالمندان، کودکان و زنان باردار، بتوانند آزادانه و مستقل در جامعه حضور یابند.
اسکندری با اشاره به نقش بهزیستی بهعنوان متولی در امور توانبخشی و نظارت بر اجرای این قانون بیان کرد: در استان بوشهر جلسات متعدد هماندیشی و هماهنگی با شهرداریها، شورای اسلامی شهرها و دستگاههای اجرایی برگزار شده است و طی ۹ ماه گذشته، علاوه بر ارزیابی ساختمانهای اداری، بازدید مشترک از ۳۴ مجتمع خدمات رفاهی، اقامتگاهها، و ۱۴ مدرسه نوساز استان نیز صورت گرفته است.
وی ادامه داد: در جشنواره شهید رجایی امسال، شاخص مناسبسازی بهصورت دقیق در چهار آیتم شامل ورودی اصلی، آسانسور، سطوح شیبدار و فضای بهداشتی ارزیابی شد که در این راستا نتایج نشان داد ۱۹٪ دستگاهها امتیاز بالای ۴۰ تا ۵۰، ۳۱٪ امتیاز متوسط (۱۰ تا ۲۵)، و تنها ۶٪ کمتر از ۱۰ امتیاز را کسب کردهاند.
مدیرکل بهزیستی استان بوشهر تأکید کرد: هرچند میانگین عملکرد قابل قبول بوده، اما برخی دستگاهها امتیاز پایینتری داشتهاند و لازم است در جهت اصلاح وضعیت مناسبسازی اقدام فوری کنند.
اسکندری در پایان خاطرنشان کرد: انتظار داریم در تمامی پروژههای جدیدالاحداث، چه در بخش دولتی و چه غیردولتی، رعایت کامل اصول مناسبسازی بهعنوان پیششرط صدور پایانکار و بهرهبرداری در نظر گرفته شود.
وی بیان کرد: همچنین بخشهای درمانی و آموزشی باید دسترسپذیری برای همه افراد را جدی بگیرند تا هیچ شهروندی، حتی افراد عادی، با محدودیت حرکتی مواجه نباشد.
