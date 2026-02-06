به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامرضا مصباحی‌مقدم، نماینده مردم استان تهران در مجلس خبرگان رهبری، با صدور پیامی، خبر درگذشت عالم وارسته، حضرت آیت‌الله حاج سید مرتضی محمودی گلپایگانی را موجب تأثر فراوان دانست.

در این پیام آمده است: آیت‌الله محمودی گلپایگانی از چهره‌های درخشان علم و معنویت در شهرستان ورامین بود که در طول حیات پربرکت خود، منشأ خدمات ارزشمند و ماندگار در عرصه‌های اخلاقی، علمی و عملی شد.

وی پیشتازی در مبارزات پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، همراهی با حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری در مسیر استقرار و تثبیت نظام اسلامی، امامت جمعه ورامین، تألیف، تدریس و تحقیق در حوزه‌های علمیه و همچنین فعالیت‌های گسترده خیرخواهانه و عام‌المنفعه را از جمله سوابق درخشان آن عالم فقید برشمرده است.

آیت‌الله مصباحی‌مقدم در ادامه پیام خود، خلوص نیت، صفای باطن و معنویت این عالم پرهیزگار را از ویژگی‌های برجسته ایشان دانسته و تأکید کرده است که این خصال در دیدارهای حضوری با آن مرحوم به‌روشنی قابل مشاهده بود.

عضو مجلس خبرگان رهبری، ضایعه درگذشت این عالم بصیر را به محضر حضرت ولی‌عصر(عج)، مقام معظم رهبری، مردم ولایتمدار ورامین و بیت شریف آن مرحوم، به‌ویژه حجت‌الاسلام سید محسن محمودی تسلیت گفت و از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید، رحمت، مغفرت و علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت کرد.