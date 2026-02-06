به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای انجام مذاکرات هسته‌ای و رفع تحریم‌ها به مسقط سفر کرده‌ است، پیش از ظهر امروز با بدر البوسعیدی وزیر امور خارجه سلطنت عمان دیدار و در مورد نحوه پیشبرد مذاکرات ایران-آمریکا تبادل نظر کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به رویکرد جمهوری اسلامی ایران در بهره‌گیری از دیپلماسی جهت تامین منافع ملی ایران، در عین آمادگی کامل برای دفاع از حاکمیت و امنیت ملی کشور در برابر هرگونه زیاده‌خواهی و ماجراجویی، از میزبانی و مساعی جمیله عمان در این خصوص قدردانی کرد.

وزیر امور خارجه عمان با تمجید از حسن نیت، مسئولیت‌پذیری و جدیت جمهوری اسلامی ایران در رابطه با روندهای دیپلماتیک، و با اشاره به اهتمام همه کشورهای منطقه برای جلوگیری از هرگونه تشدید تنش، اظهار امیدواری کرد که این دور از مذاکرات با حسن نیت و فرصت‌شناسی همه طرف‌ها زمینه‌ساز تفاهمی پایدار بین ایران و آمریکا شود.

در این دیدار نقطه‌نظرات و پیشنهادهای جمهوری اسلامی ایران درباره مباحث مذاکراتی، مطالبات و ملاحظات ایران تبیین شد.