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۱۷ بهمن ۱۴۰۴، ۱۱:۰۲

عراقچی: آماده دفاع از امنیت ملی ایران در برابر زیاده‌خواهی هستیم

عراقچی: آماده دفاع از امنیت ملی ایران در برابر زیاده‌خواهی هستیم

وزیر امور خارجه کشورمان گفت: آماده دفاع از امنیت ملی ایران در برابر زیاده‌خواهی هستیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای انجام مذاکرات هسته‌ای و رفع تحریم‌ها به مسقط سفر کرده‌ است، پیش از ظهر امروز با بدر البوسعیدی وزیر امور خارجه سلطنت عمان دیدار و در مورد نحوه پیشبرد مذاکرات ایران-آمریکا تبادل نظر کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به رویکرد جمهوری اسلامی ایران در بهره‌گیری از دیپلماسی جهت تامین منافع ملی ایران، در عین آمادگی کامل برای دفاع از حاکمیت و امنیت ملی کشور در برابر هرگونه زیاده‌خواهی و ماجراجویی، از میزبانی و مساعی جمیله عمان در این خصوص قدردانی کرد.

وزیر امور خارجه عمان با تمجید از حسن نیت، مسئولیت‌پذیری و جدیت جمهوری اسلامی ایران در رابطه با روندهای دیپلماتیک، و با اشاره به اهتمام همه کشورهای منطقه برای جلوگیری از هرگونه تشدید تنش، اظهار امیدواری کرد که این دور از مذاکرات با حسن نیت و فرصت‌شناسی همه طرف‌ها زمینه‌ساز تفاهمی پایدار بین ایران و آمریکا شود.

در این دیدار نقطه‌نظرات و پیشنهادهای جمهوری اسلامی ایران درباره مباحث مذاکراتی، مطالبات و ملاحظات ایران تبیین شد.

کد مطلب 6740786
نفیسه عبدالهی

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    نظرات

    • IR ۱۲:۱۶ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۷
      0 1
      پاسخ
      مذاکرات فقط با موضوع هسته‌ای خواهد بود مذاکرات عمان بین ایران و آمریکا فقط به موضوع هسته‌ای خواهد پرداخت.
    • پاسخ تهدید دشمن تهدید است، مذاکره نیست IR ۱۲:۲۵ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۷
      1 0
      پاسخ
      پاسخ تهدید دشمن تهدید است، مذاکره نیست
    • IR ۱۳:۱۰ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۷
      1 0
      پاسخ
      عملکرد ایران هنوز هم و باز هم در مذاکره غلط و اشتباه است.
    • IR ۱۵:۳۸ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۷
      0 1
      پاسخ
      مذاکرات عمان بین ایران و آمریکا فقط به موضوع هسته‌ای خواهد پرداخت.

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