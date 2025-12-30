به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه سازمان امنیت فدرال روسیه، این نهاد امنیتی روسیه حمله تروریستی علیه دانش آموزان در مدرسه‌ای در جمهوری آدیغیه را خنثی کرد.

در بیانیه صادره از سوی سازمان امنیت فدرال روسیه در این خصوص آمده است: در نتیجه اقدامات انجام شده، یک شهروند یکی از کشورهای آسیای میانه، حامی یک سازمان تروریستی بین‌المللی ممنوعه در روسیه بازداشت شد. همچنین، ۱۰ بطری کوکتل مولوتوف، سلاح‌های تیغه‌دار (دو چاقوی تاکتیکی) و پرچم یک فرقه تروریستی از خودروی فرد بازداشت شده که در نزدیکی مدرسه پارک شده بود، کشف و ضبط شد.

سازمان امنیت فدرال روسیه در بیانیه خود اضافه کرد: با بررسی تلفن همراه این فرد مشخص شد که فعالیت‌های این تروریست از خارج از کشور و از طریق پیام‌رسان تلگرام هماهنگ شده است. اداره تحقیقات سرویس امنیت فدرال روسیه در جمهوری آدیغیه، پرونده‌ای جنایی را طبق بند ۳ ماده ۳۰ و بند ۲ ماده ۲۰۵ (تلاش برای ارتکاب عمل تروریستی) قانون جزای روسیه برای این تروریست تشکیل داده است.