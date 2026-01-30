به گزارش خبرگزاری مهر، این روزها معاندین از هر حربهای برای فشار به «ایران» استفاده میکنند؛ از گسیل نیروهای تروریستی به کشور در اواسط دی ماه تا کشتهسازی و بازی با اعداد. آنها با استفاده از چهرههای ورشکسته ورزش وارد فاز فشار بر «ورزش» هم شدهاند و در دیکتاتوری محض خود، هر کس آنچه آنها میخواهند نگوید، به «بیشرفی» متهم میکنند.
نمونهاش «کارشناس» شبکه صهیونیستی اینترنشنال که بازیکنان فوتبال را به خاطر انجام کار حرفهایشان و حضور در بازیهای باشگاهی متهم میکند و با القاب زشت آنها را مورد خطاب قرار میدهد.
در تازهترین فاز از این نوع رفتار دیکتاتوری، فشار این وطنفروشان به تیم ملی فوتبال و بازیکنان آغاز شده است. در حالی که بازیکنان تیم ملی فوتبال مانند دیگر اقشار جامعه ناراحتی خودشان را از شرایط به وجود آمده و تغییر ریل «اعتراضات اقتصادی» به «اغتشاشات» که موجب کشته شدن و شهادت تعداد زیادی از جوانان شد، ابراز کردهاند اما معاندین میخواهند وطنفروشی خود را به بقیه هم تسری بدهند.
بر اساس همین سناریوی خیانتآمیز، آنها تلاش کردند با استفاده از برخی از شبکههای اجتماعی شایعه انصراف تعدادی از بازیکنان تیم ملی را به دروغ مطرح کنند اما آنچه بازیکنان فعلی تیم ملی در این سالها نشان دادهاند پایبندی به شعار «تا پای جان برای ایران است» و همین موضوع در این چند سال باعث فحاشی، عصبانیت و خشم این معاندین بیوطن شده است.
نظر شما