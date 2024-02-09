دهه فجرانقلاب اسلامی بعثت دوم در جهان اسلام بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جواد اسماعیل نیا در خطبههای نماز جمعه ضمن تبریک حلول ماه معظم شعبان و ولادت امام حسین و روز پاسدار، حضرت ابوالفضل و روز جانباز و امام سجاد و روز صحیفه سجادیه، شعبان را ماه آماده شدن برای مهمانی مخصوص پروردگار در رمضان المبارک برشمرد و افزود: برای رسیدن به فیوضات رمضان باید از فرصتهای مغتنم شعبان بهره ببریم.
حجت الاسلام اسماعیل نیا فرا رسیدن ۲۲ بهمن را تبریک گفت و بیان کرد: ملت ایران در یوم الله ۲۲ بهمن ۵۷ هیمنه ابرقدرتهای زمانه را در هم شکست از باب (و اما بنعمه ربک فحدث) باید با فریاد بلند دستاوردهای نظام اسلامی را بیان کنیم. جمهوری اسلامی با وجود موانع بزرگی مثل جنگ تحمیلی، تحریم اقتصادی، تهاجم فرهنگی و… به موفقیتهایی دست یافت که دنیا را شگفت زده کرده است.
وی ادامه داد: موفقیتهایی مثل استقلال سیاسی که بی تردید مستقلترین کشور در جهان ایران اسلامی است. احیای معنویت و دین که امروزه ایران اسلامی پرچمدار معنویت در عالم است در عرصههایی مثل قرآن دعا زیارات توسعه زیرساختهای دینی مثل مساجد حسینیهها، مراسم بینظیر مثل پیاده روی اربعین، اعتکاف، عرفه، فطر.
امام شهر پارسیان عنوان کرد: خودباوری جوانان از دستاوردهای انقلاب است، ما که اجازه باز و بسته کردن پیچ و مهره یک هلیکوپتر را نداشتیم امروز فقط در حدود یک ماه چهار ماهواره با ماهوارهبر کاملاً ایرانی به فضا پرتاب میکنیم.
وی افزود: استقلال اقتصادی را باید به عنوان دستاورد بعدی از آن یاد کرد، مؤسسات معتبر جهانی میگویند قبل از پیروزی انقلاب در عرصه تولید علم ایران هیچ جایگاهی نداشت در تولیدات صنعتی و تکنولوژی بسیار محدود فقط در حد مونتاژ توان داشت اما امروز در بین ۱۹۳ کشور دنیا جایگاه هجدهم را در اقتصاد داریم.
به گفته حجت الاسلام اسماعیل نیا، فقرزدایی و خدمت رسانی را به عنوان دستاوردی دیگر یاد کرد. اساس انقلاب اسلامی از روز نخست با تأسیس جهاد سازندگی، کمیته امداد و…بر بسیج همه امکانات برای خدمت به محرومان بوده است و امروز توسعه راهها، برق رسانی، آبرسانی، گازر رسانی کشاورزی و غیرو که نگاه کنیم میزان خدمات نظام به محرومان مشخص میشود. همچنین در عرصههای علمی، فناوری هستهای، فضایی، نانوتکنولوژی، پزشکی سلامت، سیاسی و بین المللی، امنیت، نظامی، ایران پیشرفتهای خیره کنندهای را داشته است.
امام جمعه شهرستان افزود: امروز، روز شکرگزاری از این همه نعمت است شکر این نعمات، حضور در صحنه و حمایت همه جانبه از نظام اسلامی است. برخی میگویند: حضور ما در راهپیمایی و انتخابات چه فایدهای دارد پاسخ این است که اگر فایده نداشت دشمن میلیارد هزینه نمیکرد بلکه ۵ درصد مشارکت مردم را کاهش دهد. مردم شریف ما در آستانه دو آزمون مهم الهی هستند راهپیمایی و انتخابات. همه ما حتی منتقدین عزیز هم به صحنه خواهند آمد دست رد به خواسته دشمنان میزنند.
امام جمعه شهرستان در بخش پایانی از دستگاه قضائی تشکر کرد و گفت: از دستگاه قضائی جهت پیگیری حقوق عامه در کمبودهای مردمی در شهر تشکر میکنم وانتظار دارم برای کمک به حل مشکلات مردم همین روال را ادامه دهند.
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