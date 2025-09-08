مردم لایق بهترین خدمات هستند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی دوشنبه شب در نشست با رئیس دادگستری و دادستان شهرستان دشتی ضمن تبریک هفته وحدت اظهار کرد: امروز تعامل و همدلی خوبی بین هر سه قوه وجود دارد و باید از این وفاق در جهت خدمت به مردم استفاده کرد.

وی با بیان اینکه نگاه دولت چهاردهم نگاهی متناسب با نیازهای کنونی کشور است، افزود: رویکرد نظام و دولت به سمت وفاق و همدلی رفته و جز این راهی وجود ندارد؛ در شهرستان نیز همین رویکرد مبنای عمل ما قرار گرفته است.

فرماندار دشتی با اشاره به اولویت جدی دولت در حوزه مسکن خاطرنشان کرد: انتظار داریم موانع پیش روی زمین‌های طرح فرزندآوری در سطح شهرستان برطرف شود.

مقاتلی با اشاره به شعار سال و ظرفیت شهرستان در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر تصریح کرد: از یک‌هزار و ۱۰۰ هکتار زمینی که در استان برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی اختصاص یافته، حدود ۷۰۰ هکتار آن مربوط به شهرستان دشتی است؛ اقدامی ارزشمند که زمینه‌ساز حضور سرمایه‌گذاران و ایجاد اشتغال است و با همکاری همه دستگاه‌ها از جمله مجموعه دادگستری محقق شده است.

در این نشست رئیس دادگستری شهرستان دشتی نیز ضمن تقدیر از تلاش‌ها و پیگیری‌های فرماندار در مسیر توسعه و پیشرفت شهرستان، بر آمادگی دستگاه قضا برای همکاری و تعامل با ادارات شهرستان تأکید کرد.