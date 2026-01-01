به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آشوری تازیانی، روز پنجشنبه ۱۱ دی در آئین تحویل ۶ دستگاه آمبولانس به ناوگان اورژانس استان، با اشاره به تداوم «نهضت سلامت» در استان گفت: در ادامه این حرکت فراگیر و مردمی، امروز ۶ دستگاه آمبولانس جدید به ناوگان اورژانس استان در شهرستان‌های بشاگرد، سیریک و بندرعباس تحویل داده شد.

وی افزود: پیش‌تر تعهد شده بود که تا پایان سال، ۶۰ دستگاه آمبولانس جدید به ناوگان اورژانس استان افزوده شود که تاکنون ۳۳ دستگاه وارد چرخه خدمت‌رسانی شده و با تحویل این ۶ دستگاه، مجموع آمبولانس‌های اضافه‌شده به ۳۹ دستگاه می‌رسد.

استاندار هرمزگان با بیان اینکه نهضت سلامت حاصل یک حرکت جمعی است، اظهار کرد: این اقدامات نتیجه هم‌افزایی وزارت بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی، اورژانس کشور، خیرین، فعالان اقتصادی و مجموعه دستگاه‌های اجرایی استان است و پاسخ روشنی به مطالبات به‌حق مردم در حوزه سلامت به‌شمار می‌رود.

آشوری تازیانی تصریح کرد: مردم حق دارند از خدمات مناسب بهداشت و درمان، تجهیزات پزشکی و خدمات فوریت‌های درمانی بهره‌مند شوند و هدف نهضت سلامت، افزایش رضایتمندی مردم، کاهش زمان رسیدگی درمانی و تحقق عدالت در توزیع خدمات سلامت در سراسر استان است.

وی با اشاره به استقبال خیرین از این نهضت گفت: روزانه شاهد تماس و اعلام آمادگی خیرین و فعالان اقتصادی برای پیوستن به نهضت سلامت هستیم که نشان‌دهنده اعتماد عمومی به این مسیر خدمت‌رسانی است. استان هرمزگان با این رویکرد گامی متفاوت برای ایجاد تعادل و عدالت در حوزه سلامت برداشته است.

استاندار هرمزگان با تأکید بر لزوم عملیاتی شدن وعده‌ها، خاطرنشان کرد: با برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته و در تعامل با دانشگاه علوم پزشکی، تلاش می‌کنیم تمامی تعهدات داده‌شده به مردم استان در حوزه بهداشت و درمان به مرحله اجرا برسد.

آشوری تازیانی همچنین با اشاره به تمرکز جمعیت در بندرعباس و ارائه خدمات به استان‌های همجوار گفت: در توزیع تجهیزات، رویکرد عدالت‌محور دنبال می‌شود و بندرعباس نیز متناسب با نیازها، در مراحل بعدی از این خدمات بهره‌مند خواهد شد.

وی در پایان تأکید کرد: توسعه ناوگان آمبولانس، تأمین تجهیزات پزشکی، دارو، تربیت نیروی انسانی و ساخت مراکز درمانی، نتیجه همکاری دولت، وزارت بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی، استانداری و نهادهای مردمی است و زیبایی این نهضت، حضور مردم و خیرین در کنار دولت برای خدمت به مردم است.