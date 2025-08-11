۲۵ همت طرح و قرارداد فناورانه در معاونت علمی مصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، نشست مشترک معاون توسعه شرکتهای دانشبنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری با مدیران پارکهای علم و فناوری سراسر کشور، با هدف تعامل و همافزایی برای رشد شرکتهای دانشبنیان در استانها، در محل معاونت علمی برگزار شد. تورج امرایی، معاون توسعه شرکتهای دانشبنیان معاونت علمی، در این نشست با تأکید بر تحول مفهوم «محصول دانشبنیان» در یک دهه اخیر، گفت: تا یک دهه پیش، محصول دانشبنیان تنها به عنوان یک نمونه آزمایشگاهی در ذهن افراد تداعی میشد. اما امروز، محصول دانشبنیان که توسط شرکتهای دانشبنیان خلق میشود، کالایی پیشرفته و دارای فناوری بالاست.
وی افزود: هر محصول با فناوری پیشرفته که در اطراف خود میبینید و ساخت ایران است، به احتمال زیاد دانشبنیان است یا قبلاً یک محصول دانشبنیان بوده است. این محصولات شامل داروهای پیشرفته برای بیماریهای صعبالعلاج، انواع توربینهای مقیاس بزرگ مورد استفاده در صنعت، و سامانههای پیشرفته در حوزه فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال است که در زندگی روزمره مردم و شهرهای کشور مورد استفاده قرار میگیرد.
امرایی تأکید کرد: عدم وجود محصول دانشبنیان میتواند گوشهای از صنعت و زندگی عادی مردم را مختل کند.
قانون جهش تولید، ظرفیتی که مغفول مانده است
به گفته معاون توسعه شرکتهای دانشبنیان، قانون جهش تولید دانشبنیان مصوب سال ۱۴۰۲، ظرفیت بسیار خوبی برای توسعه زیستبوم علم و فناوری کشور است، اما متأسفانه این قانون به خوبی در کشور به کار گرفته نشده است.
وی با ارائه آماری از سال گذشته، بیان کرد: از ظرفیت قانون جهش تولید دانشبنیان حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان طرح و قرارداد مصوب شد که بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان آن منجر به قرارداد شده است.
امرایی توضیح داد: این میزان،تسهیلات پرداختی نبوده و از منابع مستقیم معاونت نیز استفاده نشده است، بلکه حاصل بهرهگیری از ظرفیتهای مواد ۱۰، ۱۱ و ۱۳ همین قانون است که امکانات حمایتی و تسهیلاتی را برای شرکتهای دانشبنیان فراهم میآورد.
ضرورت تعامل نزدیک با پارکهای علم و فناوری
امرایی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت تعامل نزدیک میان معاونت علمی و پارکهای علم و فناوری تأکید کرد و گفت: پارکهای علم و فناوری ظرفیت بسیار خوبی هستند و گستردگی آنها در جغرافیای ایران بسیار قابل توجه است. همچنین بازوهای اجرایی و سیاستگذاری خوبی در استانها به کمک این پارکها ایجاد شده است. بدون استفاده از پارکهای علم و فناوری، فعالسازی ظرفیتهای قانون جهش تولید دانشبنیان ممکن نخواهد بود.
این مقام مسئول با اشاره به تفاهمنامهای که اخیراً با تعدادی از پارکها منعقد شده است، مطرح کرد: این تفاهمنامه یک برداشت مشترک میان معاونت علمی و پارکها است که ذیل قانون جهش صورت گرفته است.
تمرکززدایی، رویکرد دولت چهاردهم
معاون توسعه شرکتهای دانشبنیان همچنین رویکرد دولت چهاردهم را «تمرکززدایی» خواند و اظهار داشت: این راه جز از طریق تکیه و اطمینان به ظرفیتهای استانهای کشور ممکن نیست. تعداد زیادی واحد فناور در پارکها داریم که برخی از آنها علاقمند هستند به شرکتهای دانشبنیان تبدیل شوند. در این مسیر، ما و پارکها باید بازوی حمایتی آنها باشیم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس یکی از بندهای تفاهمنامه مشترک همکاری میان معاونت علمی و پارکهای علم و فناوری، باید سازماندهی در پارکها صورت گیرد، ظرفیتهای استان شناسایی شود و از توسعه و ارتقا آنها حمایت کنیم. برنامهای که در نظر گرفته شده است، دارای جدول زمانی و گزارش عملکرد است و برنامه باز نیست.
