پرواز مسیر تهران-بیرجند و برعکس برقرار شد

سید علی اکبر سیدی در گفتگو با خبرنگار مهر از برقراری پرواز جدید در مسیر تهران–بیرجند–تهران خبر داد و گفت: پرواز جدید شرکت هواپیمایی پارس‌ایر از روز جمعه در مسیر تهران–بیرجند–تهران برقرار شده است.

وی ادامه داد: این پرواز ساعت ۱۰:۴۵ از فرودگاه مهرآباد تهران انجام شده و ساعت ۱۲:۰۰ وارد فرودگاه بین‌المللی بیرجند می‌شود و در ادامه، ساعت ۱۲:۴۵ فرودگاه بیرجند را به مقصد تهران ترک خواهد کرد.

مدیرکل فرودگاه‌های خراسان جنوبی با اشاره به افزایش تعداد پروازها، اظهار داشت: با برقراری این پرواز، تعداد پروازهای فرودگاه بیرجند به ۱۸ پرواز رفت و برگشت در هفته افزایش یافته که از این تعداد، دو پرواز در مسیر بیرجند–مشهد–بیرجند و مابقی در مسیر تهران–بیرجند–تهران انجام می‌شود.