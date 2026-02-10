  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۲۱ بهمن ۱۴۰۴، ۱۰:۰۸

پرواز مسیر تهران-بیرجند و برعکس برقرار شد

پرواز مسیر تهران-بیرجند و برعکس برقرار شد

بیرجند- مدیرکل فرودگاه‌های استان خراسان جنوبی از برقراری پرواز جدید در مسیر تهران - بیرجند - تهران خبر داد.

سید علی اکبر سیدی در گفتگو با خبرنگار مهر از برقراری پرواز جدید در مسیر تهران–بیرجند–تهران خبر داد و گفت: پرواز جدید شرکت هواپیمایی پارس‌ایر از روز جمعه در مسیر تهران–بیرجند–تهران برقرار شده است.

وی ادامه داد: این پرواز ساعت ۱۰:۴۵ از فرودگاه مهرآباد تهران انجام شده و ساعت ۱۲:۰۰ وارد فرودگاه بین‌المللی بیرجند می‌شود و در ادامه، ساعت ۱۲:۴۵ فرودگاه بیرجند را به مقصد تهران ترک خواهد کرد.

مدیرکل فرودگاه‌های خراسان جنوبی با اشاره به افزایش تعداد پروازها، اظهار داشت: با برقراری این پرواز، تعداد پروازهای فرودگاه بیرجند به ۱۸ پرواز رفت و برگشت در هفته افزایش یافته که از این تعداد، دو پرواز در مسیر بیرجند–مشهد–بیرجند و مابقی در مسیر تهران–بیرجند–تهران انجام می‌شود.

کد مطلب 6744713

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها