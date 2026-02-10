پرواز مسیر تهران-بیرجند و برعکس برقرار شد

سید علی اکبر سیدی در گفتگو با خبرنگار مهر از برقراری پرواز جدید در مسیر تهران–بیرجند–تهران خبر داد و گفت: پرواز جدید شرکت هواپیمایی پارسایر از روز جمعه در مسیر تهران–بیرجند–تهران برقرار شده است.
وی ادامه داد: این پرواز ساعت ۱۰:۴۵ از فرودگاه مهرآباد تهران انجام شده و ساعت ۱۲:۰۰ وارد فرودگاه بینالمللی بیرجند میشود و در ادامه، ساعت ۱۲:۴۵ فرودگاه بیرجند را به مقصد تهران ترک خواهد کرد.
مدیرکل فرودگاههای خراسان جنوبی با اشاره به افزایش تعداد پروازها، اظهار داشت: با برقراری این پرواز، تعداد پروازهای فرودگاه بیرجند به ۱۸ پرواز رفت و برگشت در هفته افزایش یافته که از این تعداد، دو پرواز در مسیر بیرجند–مشهد–بیرجند و مابقی در مسیر تهران–بیرجند–تهران انجام میشود.
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