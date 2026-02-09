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۲۰ بهمن ۱۴۰۴، ۱۵:۰۶

معرفی شهدای کشتی‌گیر به جامعه یک وظیفه فرهنگی است

علیرضا دبیر: فدراسیون کشتی فقط مسئول امور فنی نیست

علیرضا دبیر: فدراسیون کشتی فقط مسئول امور فنی نیست

مراسم رونمایی از کتاب آخرین ماه زمستان، زندگی نامه داستانی کشتی گیر شهید حاج حسین خرازی صبح امروز در محل فدراسیون کشتی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، علیرضا دبیر در این مراسم با تبریک ایام ولادت حضرت صاحب الزمان (عج) و ایام دهه مبارک فجر و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی،‌ گفت: گروه مستندنگاری فدراسیون تاکنون ۳۹ عنوان کتاب را نگارش کرده اما سرعت کار بسیار کم است چرا که ما ۱۵۰۰ شهید کشتی گیر و ۱۲۷ قهرمان جهان و المپیک داریم که باید کتاب های آن ها نوشته شود.

وی ادامه داد: وظیفه فدراسیون تنها کار فنی نیست بلکه فدراسیون باید در کارهای عمرانی، اقتصادی،‌ زیرساختی، فرهنگی و ... عمل کند. یک ورزشکار باید بداند که در زندگی پس از دوران قهرمانی خود می خواهد در چه مسیری باشد و کسب مدال و قهرمانی تنها هدف محسوب نمی شود و ما وظیفه داریم که آن ها را در این راه، آگاه کنیم.

رئیس فدراسیون کشتی تصریح کرد: تا روزی که در این مسیر هستیم، بدانیم که در راه درست گام بر می داریم و انشاء الله که در این راه ثابت قدم باشیم و لطف خدا شامل حال ما شود که در سمت درست تاریخ بایستیم و از این بابت خدا را باید بسیار شاکر باشیم.

دبیر اظهار داشت: همه ما مقابل شهداء مسئولیم و باید به آن ها پاسخگو باشیم و بعد از آن نیز باید مقابل خدا جوابگو باشیم، یک مدیر باید برای کار خود وقت بگذارد، مدیر کم کار و تنبل باعث نارضایتی مردم می شود. یک مدیر باید شبانه روز در راه خدمتگزاری و پیشبرد اهداف تلاش کند. مردم عزیز ما نیز بسیار فهیم هستند و قطعا اگر کسی به معنای واقعی کار کند، آن را می بینند.

وی در مورد شهید حاج حسین خرازی گفت: شخصا نمی دانستم که این شهید والامقام کشتی می گرفته اما به واسطه دوستان فهمیدم که ایشان ۳ سال کشتی می گرفته است و دوستان کشتی گیر وی هم خاطرات خوبی از او داشته اند.

دبیر خاطرنشان کرد: ما تصاویر شهدای کشتی گیر و این شهید بزرگوار را نیز به صورت کاشی در خانه های کشتی شهید هادی و صدرزاده نصب کرده ایم، چراکه اعتقاد داریم این شهدا به واقع افتخار جامعه کشتی هستند.

کد مطلب 6744088

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