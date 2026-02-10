سیمایی: ۱۶۰ هزار فناور در کشور فعال هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین سیمایی صراف پیش از ظهر سه‌شنبه در جمع فعالان فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان پارک علم و فناوری آذربایجان‌غربی، افزود: گفت: طرح ویژه‌ای برای آموزش فناوران در سطح کشور در دستور کار داریم تا کیفیت فعالیت‌های آنان بیش از پیش ارتقا یابد.

وی ادامه داد: فقط در سال جاری، هشت هزار دانشجو پیش از ورود به پارک‌های علم و فناوری، آموزش‌های لازم را گذرانده‌اند.

وزیر علوم با تأکید بر اهمیت کیفیت‌بخشی به فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان، توضیح داد: اجرای این طرح و ارائه آموزش‌ها با هدف ارتقای سطح کیفی این شرکت‌ها انجام می‌شود.

سیمایی صراف همچنین از برنامه‌ای برای بهبود کیفی پارک‌های علم و فناوری خبر داد و گفت: بر اساس این طرح که از سال آینده اجرایی می‌شود، شرکت‌های ضعیف و کم‌کارایی از پارک‌ها خارج و جای خود را به شرکت‌های قوی‌تر می‌دهند.

وی با ابراز خرسندی از پیشرفت‌های حوزه فناوری در آذربایجان‌غربی، تصریح کرد: استقرار بیش از ۲۰۰ شرکت در پارک علم و فناوری استان دستاوردی قابل توجه است و امیدواریم با ارتقای زیرساخت‌ها، این تعداد افزایش یابد.

وزیر علوم بر اهمیت تبادل علمی و فناورانه با کشورهای همسایه با توجه به موقعیت ویژه آذربایجان‌غربی تأکید کرد و افزود: سطح کیفی مراکز آموزش عالی استان بسیار بالا است و این امر می‌تواند در جذب دانشجویان بین‌المللی تأثیرگذار باشد.

همزمان با دهه فجر، ۶ محصول جدید دانش‌بنیان که با همت جوانان بومی در پارک علم و فناوری آذربایجان‌غربی تولید شده بود، با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و استاندار این استان رونمایی شد.

در این آیین از محصولات شامل کیت تشخیص کیفیت آب و شیر مادر و دام، کودهای جدید کشاورزی فسفیت پتاسیم، نخستین شیر کامپوزیتی پروانه‌ای کشور برای انتقال آب و صنایع نفت و گاز، خوراک استاتر دامی بر پایه تفاله محصولات کشاورزی به عنوان جایگزین نهاده‌های وارداتی، ورق‌های ژئوممبران برای ذخیره‌سازی آب کشاورزی و دستگاه تستر عایق خطوط لوله‌های گاز رونمایی شد.

بر اساس این گزارش، همزمان با این رونمایی، عملیات اجرایی زیرساخت‌های پارک علم و فناوری آذربایجان‌غربی و کارگاه فناوری پارکینگ تمام هوشمند نیز آغاز شد.