ایجاد دامداری ۱۰۰ هزار رأسی و توسعه ۵۰ هکتار گلخانه در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم هزارجریبی، صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران از انجام مذاکرات با یک شرکت سرمایه‌گذار خارج از استان برای اجرای طرح‌های بزرگ در حوزه دامپروری و گلخانه‌ای خبر داد و اظهار کرد: در بخش پرورش دام سبک، طرحی با ظرفیت حدود ۱۰۰ هزار رأس در حال پیگیری است که سرمایه‌گذار با آورده خود آماده ورود به این حوزه شده و مذاکرات برای نهایی شدن آن ادامه دارد.

وی با اشاره به پیگیری همزمان توسعه کشت‌های گلخانه‌ای افزود: بر اساس اعلام این سرمایه‌گذار، نیاز حدود ۵۰ هکتار گلخانه در استان مطرح شده که تاکنون ۱۴ هکتار از اراضی مورد نیاز در شهرک‌های کشاورزی تأمین و واگذار شده است. به گفته هزارجریبی، برای این اراضی زیرساخت‌هایی از جمله تأمین زمین، گازرسانی، برق‌رسانی و حفر چاه انجام شده تا مسیر سرمایه‌گذاری تسهیل شود و ادامه اجرای طرح بر عهده سرمایه‌گذار قرار گیرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان با تأکید بر تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید در داخل استان اظهار کرد: هدف این است که با ادامه مذاکرات، ظرفیت‌های تولیدی در حوزه دام و محصولات گلخانه‌ای تقویت و زنجیره تأمین محصولات مورد نیاز نیز در استان تکمیل شود.

هزارجریبی در بخش دیگری از سخنان خود به سیاست‌های حمایتی دولت در حوزه نهاده‌های دامی و کارآمدسازی یارانه‌ها اشاره کرد و گفت: با وجود برخی چالش‌ها در سال نخست اجرای این سیاست‌ها، اکثر کارشناسان و فعالان بخش تولید از ادامه این رویکرد حمایت می‌کنند. وی افزود: برای کاهش فشار نقدینگی تولیدکنندگان، دو مسیر حمایتی از سوی وزارت جهاد کشاورزی طراحی شد.

به گفته وی، در یکی از این مسیرها «کیف پول» اعتباری از طریق بانک مربوطه ایجاد شده که هزینه خرید نهاده را به‌صورت تعهدی پرداخت می‌کند و پس از فروش محصول، تسویه انجام می‌شود. تاکنون ۲۸۵ دامدار و مرغدار در این طرح شناسایی شده‌اند و حدود ۶.۷ همت اعتبار در این قالب بارگذاری شده که نزدیک به یک همت از آن به مرحله اجرا رسیده و بخشی نیز به‌صورت خرید نسیه نهاده‌ها انجام شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان ادامه داد: در مسیر دوم، تولید قراردادی با همکاری شرکت پشتیبانی امور دام در حال اجراست؛ به‌گونه‌ای که خوراک به‌صورت نسیه در اختیار مرغداران قرار می‌گیرد و پس از تولید، محصول به‌صورت بسته‌بندی منجمد با شرایط توافقی تحویل می‌شود. در این چارچوب با ۹ واحد تولیدی قرارداد منعقد و تأمین نهاده برای حدود پنج میلیون قطعه انجام شده است.

هزارجریبی با اشاره به اقدامات تنظیم بازار نیز گفت: در زمان افت قیمت و زیان تولیدکننده، دولت اقدام به خرید و ذخیره‌سازی مرغ می‌کند تا در دوره افزایش قیمت، با عرضه ذخایر، بازار متعادل شود. به گفته وی، این سیاست همزمان با افزایش هزینه نهاده‌ها اجرا می‌شود تا تولیدکنندگان با اطمینان بیشتری به فعالیت ادامه دهند.

وی تأکید کرد: مجموعه این اقدامات با هدف تقویت تولید، کاهش ریسک فعالان بخش کشاورزی و پایداری تأمین محصولات اساسی در استان در حال پیگیری است و در صورت نیاز، جزئیات تکمیلی با ارائه آمار دقیق از سوی معاونان تخصصی اعلام خواهد شد.