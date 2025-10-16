اجرای ۳ پروژه عمرانی-اقتصادی در دامغان با حضور استاندار سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با صبح پنجشنبه و با حضور محمد جواد کولیوند استاندار سمنان و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی، مراسم افتتاح سه پروژه عمرانی و اقتصادی در شهرستان دامغان برگزار شد.

نخستین برنامه آئین افتتاح اقامتگاه سنتی واقع در روستا حجاجی دامغان بود که در مراسم افتتاح این طرح گردشگری علاوه بر استاندار سمنان و جمعی از اعضای شورای اداری شهرستان دامغان، مدیران میراث فرهنگی استان هم در آن حضور داشتند.

آیین افتتاح واحد صنعتی ریخته گری فولاد دامغان دیگر طرحی بود که امروز با حضور محمدجواد کولیوند استاندار سمنان، حجت الاسلام رستمیان امام جمعه دامغان و جمعی از مسئولان این شهرستان به بهره برداری رسید.

این کارخانه در شهرک صنعتی دامغان واقع شده و ظرفیت تولید فرآوری فولاد شهرستان دامغان و استان سمنان را افزایش خواهد داد.

آیین افتتاح خط انتقال فاضلاب شهری و شبکه پساب شهرک صنعتی دامغان با حضور کولیوند، استاندار سمنان، حجت الاسلام رستمیان امام جمعه و علیرضا نوچه ناسار، فرماندار شهرستان دامغان نیز امروز برگزار شد.

علیرضا نوچه ناسار فرماندار دامغان درباره این طرح مهم به خبرنگار مهر، گفت: این پروژه شامل شبکه توزیع پساب و خط انتقال فاضلاب شهری به شهرک صنعتی شهرستان دامغان برای استفاده در صنایع است.

نوچه ناسار با بیان اینکه ارتقا تصفیه‌خانه فاضلاب برای بهره گیری پساب در صنایع دیگر بخش این طرح است، تاکید کرد: ۳۰ میلیارد تومان اعتبار اجرای این پروژه بوده است.