به گزارش خبرگزاری مهر، حسن عباس ‌نژاد مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران گفت: پروژه سیستم فیلتراسیون هوا با هدف کنترل و کاهش انتشار آلاینده ‌های هوا در فرآیندهای صنعتی، همزمان با دهه مبارک فجر در یکی از واحدهای صنعتی شهرستان بهارستان به بهره ‌برداری رسید و گامی مؤثر به منظور بهبود کیفیت هوا و حفظ سلامت عمومی منطقه محسوب می ‌شود.

وی با اشاره به اینکه این پروژه در راستای سیاست‌ ها و اهداف کلان سازمان حفاظت محیط زیست در زمینه کنترل آلاینده‌ ها در فرآیندهای صنعتی و تولیدی طراحی و اجرا شده است، اظهار داشت: برای احداث و راه ‌اندازی این سیستم فیلتراسیون هوا، اعتباری بالغ بر یک ‌هزار میلیارد ریال هزینه شده است که نشان ‌دهنده توجه جدی به الزامات زیست ‌محیطی در کنار توسعه صنعتی است.

عباس ‌نژاد با تأکید بر نقش صنایع در توسعه اقتصادی کشور خاطرنشان کرد: توسعه صنعتی زمانی پایدار خواهد بود که ملاحظات زیست ‌محیطی به‌ عنوان پیوست اصلی فعالیت ‌ها مدنظر قرار گیرد و بهره ‌برداری از چنین سیستم‌ هایی، بیانگر تعهد واحدهای صنعتی به کاهش اثرات مخرب زیست ‌محیطی است.

این مقام مسئول با اشاره به ضرورت استقرار سیستم ‌های کنترل آلایندگی در تمامی واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی استان تصریح کرد: راه ‌اندازی این ‌گونه سیستم ‌ها نقش بسزایی در مدیریت و کاهش آلودگی ‌های زیست ‌محیطی، ارتقای سطح سلامت عمومی و بهبود کیفیت زندگی شهروندان دارد و عملکرد این سیستم نیز به ‌صورت مستمر از سوی اداره حفاظت محیط زیست پایش خواهد شد.

عباس‌ نژاد در پایان بیان کرد: شایان ذکر است که این واحد، علاوه بر بازیافت پسماندهای صنعتی و کاهش وابستگی برخی صنایع مادر به منابع خارجی در تأمین کاتالیست‌ های صنعتی، با اجرای یک پروژه زیست‌ محیطی مؤثر، امکان کنترل اصولی آلاینده‌ های هوا را فراهم کرده است و همچنین بازیافت مجدد فلزات گران‌ بهای حاصل از سیستم غبارگیر، موجب ارزآوری قابل توجه و جلوگیری از خروج ارز از کشور می‌ شود.