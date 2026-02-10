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۲۱ بهمن ۱۴۰۴، ۱۷:۵۴

طاهری: انقلاب اسلامی همچنان در مسیر خدمت به مستضعفان حرکت می‌کند

طاهری: انقلاب اسلامی همچنان در مسیر خدمت به مستضعفان حرکت می‌کند

گرگان-نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری گفت: اجرای اقدامات محرومیت‌زدایانه در دهه فجر، بار دیگر نشان می‌دهد که انقلاب اسلامی همچنان وفادار به آرمان حمایت از مستضعفان است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید محسن طاهری، در مراسم آیین واگذاری اسناد رایگان به مردم گلستان با تبریک سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و اعیاد شعبانیه، اظهار کرد: انقلاب اسلامی ایران از ابتدا با هدف حمایت از مستضعفان شکل گرفت و حضرت امام خمینی(ره) همواره نگاه ویژه‌ای به قشر محروم جامعه داشتند.

وی با اشاره به تداوم این رویکرد در نظام جمهوری اسلامی افزود: امروز نیز اقداماتی که در راستای خدمت‌رسانی به مستضعفان و رفع محرومیت انجام می‌شود، ادامه همان مسیر اصیل انقلاب است و برگزاری این برنامه‌ها در دهه فجر، یادآور هویت واقعی انقلاب اسلامی است.

طاهری گفت: این‌گونه اقدامات مبارک، نشان‌دهنده عزم جدی مسئولان برای کاهش محرومیت‌ها به‌ویژه در استان گلستان است.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به وضعیت استان اظهار کرد: گلستان متأسفانه در شمار استان‌های محروم کشور قرار دارد، اما امیدواریم با اجرای چنین طرح‌هایی، بخشی از مشکلات و محرومیت‌های این استان برطرف شود.

وی همچنین از استاندار گلستان و سایر مسئولان اجرایی قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد با همت همه مدیران و مسئولان، روند محرومیت‌زدایی و توسعه استان شتاب بیشتری بگیرد.

طاهری تأکید کرد: امیدواریم این اقدامات منشأ خیر و برکت برای مردم استان گلستان باشد و زمینه‌ساز پیشرفت هرچه بیشتر این منطقه شود.

کد مطلب 6745562

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