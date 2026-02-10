به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید محسن طاهری، در مراسم آیین واگذاری اسناد رایگان به مردم گلستان با تبریک سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و اعیاد شعبانیه، اظهار کرد: انقلاب اسلامی ایران از ابتدا با هدف حمایت از مستضعفان شکل گرفت و حضرت امام خمینی(ره) همواره نگاه ویژهای به قشر محروم جامعه داشتند.
وی با اشاره به تداوم این رویکرد در نظام جمهوری اسلامی افزود: امروز نیز اقداماتی که در راستای خدمترسانی به مستضعفان و رفع محرومیت انجام میشود، ادامه همان مسیر اصیل انقلاب است و برگزاری این برنامهها در دهه فجر، یادآور هویت واقعی انقلاب اسلامی است.
طاهری گفت: اینگونه اقدامات مبارک، نشاندهنده عزم جدی مسئولان برای کاهش محرومیتها بهویژه در استان گلستان است.
نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به وضعیت استان اظهار کرد: گلستان متأسفانه در شمار استانهای محروم کشور قرار دارد، اما امیدواریم با اجرای چنین طرحهایی، بخشی از مشکلات و محرومیتهای این استان برطرف شود.
وی همچنین از استاندار گلستان و سایر مسئولان اجرایی قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد با همت همه مدیران و مسئولان، روند محرومیتزدایی و توسعه استان شتاب بیشتری بگیرد.
طاهری تأکید کرد: امیدواریم این اقدامات منشأ خیر و برکت برای مردم استان گلستان باشد و زمینهساز پیشرفت هرچه بیشتر این منطقه شود.
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