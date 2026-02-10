به گزارش خبرگزاری مهر، احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست مشترک با اعضای کانون‌ عالی بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی افزود: انجام فوری اصلاحات مالی و ساختاری برای رفع ناترازی مالی صندوق‌های بیمه‌ای به‌ عنوان یکی از چالش‌های اساسی حوزه رفاه و تامین اجتماعی در راستای پایداری بلندمدت این صندوق‌ها، بسیار مهم و ضروری است.

وی تأکید کرد: اصلاح قواعد ناتراز و رفع تبعیض‌ها در مقررات بازنشستگی در بخش مشاغل سخت و زیان‌آور(به صورت واقعی) نیز از دیگر اقدامات لازم در راستای اصلاحات ساختارب صندوق های بیمه‌ای محسوب می شود.

میدری گفت: پرداخت به‌موقع تعهدات دولت در قبال سازمان تأمین اجتماعی، نقش تعیین‌کننده‌ای در ایفای تعهدات این سازمان و تداوم ارائه خدمات به بیمه‌شدگان و بازنشستگان دارد و از این رو باید تلاش کرد تا این تعهدات به موقع اجرایی شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: در این زمینه اقدامات رئیس‌ جمهور در جهت اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع، گامی مهم در مسیر اصلاح نظام سلامت کشور محسوب می‌شود که تحقق کامل آن نیازمند همراهی و مشارکت همه دستگاه‌ها و نهادهای مسئول است.

وصول کل مطالبات تامین اجتماعی از دولت پیگیری می‌شود

مصطفی سالاری مدیرعامل سازمان تأمین‌ اجتماعی هم دراین نشست با بیان اینکه وصول یکباره همه مطالبات این سازمان از دولت در دستور کار و پیگیری جدی قرار دارد، گفت: تحقق این مهم و دریافت تمامی مطالبات معوق از دولت با سازوکاری خاص و از طریق سران قوا پیگیری می شود.

سالاری افزود: در لایحه بودجه سال آینده کشور، پرداخت ۲۷۷ همت از بدهی های دولت به تامین اجتماعی لحاظ شده که مورد تأیید کمیسیون تلفیق مجلس نیز قرار گرفته است و تلاش می کنیم این مهم با پیگیری موثر و نظر موافق سران سه قوا، اجرا و محقق شود.

وی تصریح کرد: با پیگیری‌های انجام شده و دریافت مقادیری از مطالبات معوق سازمان تامین اجتماعی، بخشی از دیون سازمان در حوزه درمان به مراکز طرف قرارداد پرداخت شد و تلاش می‌کنیم تا پایان سال نیز بخش دیگیری از این دیون تامین و تسویه شود.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در ادامه گفت: مصوبه سران قوا برای بازگشت بانک رفاه کارگران به تامین اجتماعی، این سازمان را از بحران قطعی نجات داد.

سالاری افزود: بخشی از مبلغ موردنیاز برای پرداخت عیدی پایان سال بازنشستگان تامین اجتماعی از طریق سود سهام شستا تأمین می‌شود و مابقی اعتبار موردنیاز با مساعدت دولت تأمین خواهد شد.