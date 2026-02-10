۴ پروژه عمرانی و صنعتی در میاندورود افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ایامالله دهه فجر و با حضور مسئولان استانی و شهرستانی، ۴ پروژه عمرانی و صنعتی در شهرستان میاندورود به بهرهبرداری رسید و برخی دیگر نیز کلنگزنی شد.
این پروژهها شامل ساخت و بهرهبرداری از ساختمان جهاد کشاورزی شهرستان پس از ۱۳ سال انتظار، افتتاح ساختمان دهیاری روستای تجنلته علیا، آغاز احداث ۶ واحد صنایع کارگاهی در شهرک صنعتی میاندورود و بهرهبرداری از سورتینگ مرکبات با سرمایهگذاریهای مختلف بود.
در این مراسم، پروژه ساختمان اداری جهاد کشاورزی شهرستان که در سال ۱۳۹۱ کلنگزنی شده بود، با اعتبار بالغ بر ۱۹ میلیارد تومان و در مساحت ۶۸۱ مترمربع به بهرهبرداری رسید. همچنین سورتینگ مرکبات به مساحت بیش از ۴ هزار مترمربع با اشتغال ۱۲۰ نفر و سرمایهگذاری ۸۰ میلیارد تومان، و ساختمان دهیاری روستای تجنلته علیا با اعتبار یک میلیارد تومان و مساحت ۸۰ مترمربع به بهرهبرداری رسید.
مرتضی بابایی لولتی، فرماندار میاندورود شامگاه سه شنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به اهمیت پروژههای کشاورزی برای شهرستان و کشور گفت: در میاندورود توجه ویژهای به بخش کشاورزی شده و بیشترین اعتبار در کمیته برنامهریزی شهرستان به این حوزه اختصاص یافته است.
وی همچنین افزود: با بهرهبرداری از این پروژهها، خدمات بیشتری به مردم ارائه خواهد شد و امیدواریم تأثیرات مثبتی در زندگی مردم مشاهده شود.
عیسی قاسمی طوسی، معاون استاندار مازندران، نیز در این مراسم با بیان اهمیت این پروژهها در شرایط اقتصادی کشور گفت: در شرایط سخت اقتصادی کشور، این پروژهها به عنوان گام بزرگی در جهت توسعه منطقه محسوب میشوند.
وی همچنین تأکید کرد که یکی از اولویتهای استان تکمیل پروژههای نیمهتمام بوده و پروژه ساختمان جهاد کشاورزی میاندورود پس از ۱۳ سال به بهرهبرداری رسید.
در پایان این مراسم، نمایندگان مجلس بر لزوم تسریع در احداث سایت اداری میاندورود تأکید کردند و معاون استاندار مازندران از بخشداری گهرباران نیز بازدید کرد.
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