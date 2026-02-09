نخبگان ستون پیشرفت و تعالی کشور هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله احمد مروی در دیدار اعضای بنیاد ملی نخبگان خراسان رضوی و رونمایی از کتاب «شاهدی از آمریکا» که در حرم مطهر رضوی انجام شد؛ ضمن تبریک فرارسیدن ایام الله دهه فجر و سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، با تأکید بر نقش محوری نخبگان در پیشرفت و توسعه ایران، اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی به نخبگان باور عمیق دارند و اعتقاد دارند که این قشر فرهیخته می‌تواند جامعه را اداره کرده و کشور را به قله‌های پیشرفت و تعالی برساند.

تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه در برخی سطوح اجرایی و اداری موانعی پیش روی نخبگان ایجاد می‌شود، افزود: این موانع گاه ریشه در انگیزه‌های شخصی، رقابت‌های ناسالم یا تنگ‌نظری‌ها دارد. غافل از آنکه مسدود کردن مسیر یک نخبه در واقع محروم کردن میلیون‌ها ایرانی از ثمره دانش و توان اوست.

وی ادامه داد: اگر مسئولی مانع فعالیت، نوآوری و خلاقیت یک نخبه شود، باید بداند چنین رفتاری صرفاً یک خطای اداری نیست، بلکه مسئولیتی سنگین و پاسخ‌گویی بزرگ را در روز قیامت به همراه دارد و باید بداند که روز قیامت باید پاسخگوی تمام ملت ایران باشد.

موانع اداری و کارشکنی‌ها نباید نخبگان را دل‌سرد کند

مروی همچنین با اشاره به بروکراسی سخت اداری و موانع سرمایه‌گذاری، گفت: بروکراسی پیچیده و رفتارهای سلیقه‌ای در بسیاری موارد باعث می‌شود سرمایه‌گذاران داخلی از سرمایه‌گذاری منصرف شوند و سرمایه خود را به کشورهای دیگر منتقل کنند.

تولیت آستان قدس رضوی با تأکید بر اینکه کارشکنی‌ها در مسیر فعالیت نخبگان نباید به حساب نظام اسلامی گذاشته شود، گفت: دلیل بسیاری از مهاجرت‌های نخبگان، فراهم نبودن بستر فعالیت است؛ در برخی موارد نیز عناصر نفوذی، عامدانه با ایجاد مشکل و کارشکنی کاری میکنند که نخبگان را خسته کرده و وادار به ترک کشور کنند. اما نخبگان نباید خسته شوند و عقب‌نشینی کنند؛ ایستادگی و ماندن برای ساختن کشورتان یک مسئولیت ملی است.

دشمنی‌ها با انقلاب اسلامی نشانه قدرت و اثرگذاری آن است

وی به چرایی دشمنی‌ها با انقلاب اسلامی پرداخت و اظهار کرد: دشمن در سال‌های آغازین پیروزی انقلاب در این تصور بود که انقلاب اسلامی توان اداره خود را ندارد یا در مدت کوتاهی از بین خواهد رفت؛ و اگر هم باقی بماند، در فرهنگ مسلط جهانی هضم خواهد شد، اما هیچ کدام از محاسبات دشمن محقق نشد. به فضل الهی و با هوشمندی و ایستادگی مردم شریف ایران، انقلاب اسلامی نه‌تنها با اقتدار مسیر خود را حفظ کرد، بلکه بر اصول و هویت خود هم استوار ماند و مادامی که اثرگذاری و استقلال انقلاب پابرجاست، دشمنی‌ها نیز پایان نخواهد یافت.

مروی ادامه داد: آن فرهنگ و پیامی که مؤثر است علیه‌اش هزینه و کار می‌کنند؛ اگر تأثیرگذار نباشد، کسی با آن کاری ندارد. فعالیت‎های گسترده رسانه‌ای و غیررسانه‌ای علیه انقلاب اسلامی، ناشی از میزان تأثیرگذاری و نفوذ گفتمان آن است. استمرار تبلیغات منفی، تحریم‌ها، فشارها و انواع آزارها، نشان‌دهنده تأثیرگذار و قدرت انقلاب اسلامی است.

تولیت آستان قدس رضوی همچنین با اشاره به رفتار دوگانه دشمن، گفت: از یک‌سو سخن از مذاکره به میان می‌آورند و هم‌زمان به وضع تحریم‌های جدید و طراحی توطئه‌های سیاسی و اقتصادی می‌پردازند. این دوگانگی رفتاری بیش از هر چیز، نشان‌دهنده استیصال و ناتوانی آنها در مهار نفوذ فکری و اقتدار انقلاب اسلامی است.

وی با اشاره به رسوایی جفری اپستین، خاطرنشان کرد: تمدنی که در درون ساختار خود پرونده‌هایی از این دست را پرورش می‌دهد، اگر کمی شرافت داشت، نباید سربلند می‌کرد؛ با این افتضاحی که به بار آوردند، به ایران در زمینه حقوق بشر اتهام می‌زنند؛ شما برای شهوترانی‌های خود حتی به کودکان و دختران زیر سن قانونی نیز رحم نمی‌کنید و فساد، بی‌بندوباری، ظلم و جنایت انجام می‌دهید، چگونه به خود اجازه سخن گفتن از حقوق بشر می‎دهید؟

مروی تصریح کرد: دفاع ما از قدرت و اقتدار انقلاب به معنای نادیده گرفتن نقاط ضعف نیست. اشکالات و نقاط ضعفی نیز وجود دارد و هر جا که دشمن توانسته فرصت پیدا کند، ریشه آن در کوتاهی‌ها و نقاط ضعف خود ما بوده است.

امام خمینی(ره) مظهر امید و خودباوری بود

تولیت آستان قدس رضوی با یادآوری بیانات مقام معظم رهبری در خصوص امام خمینی(ره)، اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی تعبیر زیبایی دارند که می‌فرمایند «امام مظهر امید بود.» امام(ره) نه‌تنها خود دارای امیدی مبتنی بر ایمان به خدا بود، بلکه این روحیه امیدبخش را به جامعه و ملت نیز منتقل می‎کرد. در سخنرانی‌های ابتدای انقلاب، امام بارها بر خودباوری و اعتماد به نفس تأکید داشتند و این پیام را به مردم ایران منتقل کردند.

وی اضافه کرد: نخبگان امروز، محصول همان تربیت‌های امام(ره) و تجسم امید و خودباوری‌اند که ایشان در ملت ایجاد کردند. برکات این امیدبخشی امروز در عرصه‌های مختلف علمی و فنی به چشم می‌آید و نخبگان امروز کشور، محصول انقلاب اسلامی هستند.

وقف و نذر باید در حوزه علم و فرهنگ گسترش یابد

مروی با اشاره به اهمیت وقف و نذر در حوزه علم و فرهنگ گفت: وقف و نذر نباید تنها به اطعام محدود شود. با فرهنگ‌سازی می‌توان وقف و نذر در حوزه‌های علمی و فرهنگی را گسترش داد و این اقدام در جامعه گره‌گشای بسیاری از مسائل خواهد بود. وی افزود: دانشگاه هاروارد بر اساس وقف اداره می‌شود و اگر فرهنگ وقف و نذر در عرصه علمی در جامعه ما نهادینه شود، منابع قابل‌توجهی برای توسعه علم و دانش فراهم خواهد شد. دانشگاهیان و فرهیختگان کشور می‌توانند نقش مؤثری در ترویج و عملیاتی کردن این فرهنگ ایفا کنند.

تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به آموزه‌های دینی گفت: اسلام آیات و روایات فراوانی در اهمیت علم و دانش دارد و باید این ارزش‌ها در جامعه مورد توجه و پیاده‌سازی قرار گیرد.

شهادت، الگوی ارزشمند زندگی

وی با اشاره به کتاب «شاهدی از آمریکا» که زندگی نامه دکتر شاهد شجاعی پور است؛ بیان کرد: این شهید بزرگوار از نخبگان علمی بود که در آمریکا زندگی می‌کرد و در یک شرکت صنعتی مسئولیت داشت. با این حال، همه را رها کرد و برای خدمت به مردم مظلوم غزه و شیعیان لبنان، راهی آن کشور شد.

مروی افزود: زندگی چنین شهیدانی، الگویی ارزشمند برای نسل جوان ماست. ایشان با وجود مسئولیت‌ها و تخصص‌های علمی، هنگامی که رسالت انسانی را بر دوش خود احساس کرد، راحتی و زندگی شخصی خود را رها کرد و برای یاری به مردم به لبنان رفت و مزد این مجاهدت خود که شهادت بود را گرفت.

تولیت آستان قدس رضوی با تأکید بر جایگاه ویژه شهادت در فرهنگ دینی گفت: در فرهنگ اسلامی شهادت یک «برند» و معیار ارزشمند است. وقتی ارزش والای چیزی را بخواهند بیان کنند، می‌گویند «اجر شهید را دارد.» به عبارتی، شهادت نماد برجسته‌ترین ارزش‎های انسانی و الهی است.

وی با اشاره به نگاه آستان قدس رضوی در استفاده از ظرفیت نخبگان، اظهار کرد: کار علمی، زیربنای هر اقدام ماندگار است و هر طرح و فعالیت اثرگذار و پایدار باید بر پایه دانش و پژوهش استوار باشد. از این رو ما در آستان قدس رضوی از پیشنهادها و طرح‌های نوآورانه نخبگان استقبال می‌کنیم.